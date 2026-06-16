Preminula je zvijezda turske serije Mostovi života, samo dan prije proslavila je 35. rođendan

Publika ju je gledala u jednoj od najpopularnijih turskih serija posljednjih godina, a sada se od nje oprašta u nevjerici. Ece İrtem preminula je u 35. godini života, samo dan nakon što je proslavila rođendan.

Tursku glumačku scenu pogodila je tužna vijest o smrti Ece İrtem, glumice koju su gledatelji diljem regije zavoljeli kroz popularnu seriju ''Mostovi života'', a koja se emitirala i na Novoj TV.

Talentirana umjetnica preminula je u 35. godini života, a njezin iznenadni odlazak izazvao je šok među kolegama, prijateljima i brojnim obožavateljima.

Ece İrtem - 8 Foto: Instagram

Prema informacijama koje prenose turski mediji, glumici je pozlilo u njezinom domu tijekom ponedjeljka, dok je uz nju bila majka. Na mjesto događaja brzo su stigle hitne službe, no unatoč naporima liječnika, Ece İrtem nije uspjela preživjeti. Prve informacije upućuju na mogući srčani udar, dok će točan uzrok smrti biti poznat nakon završetka obdukcije.

Ece İrtem - 3 Foto: Instagram

Vijest je dodatno rastužila javnost zbog činjenice da je glumica samo dan ranije proslavila svoj 35. rođendan. Na društvenim mrežama tada je dijelila trenutke zahvalnosti i radosti, zahvaljujući obitelji, prijateljima i pratiteljima na lijepim željama koje je primila.

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je zvijezda kultnog Alfa, obitelj je fanove ganula posvetom

Ece İrtem - 4 Foto: Instagram

Ece İrtem - 7 Foto: Instagram

Rođena u turskoj provinciji Sivas, Ece İrtem od najranijih je dana pokazivala interes za umjetnost i nastup. Nakon studija opere i solo pjevanja na Sveučilištu Yaşar u Izmiru odlučila je karijeru graditi u svijetu glume. Preseljenje u Istanbul otvorilo joj je vrata televizijske industrije, gdje je svojim talentom i predanošću brzo privukla pozornost producenata.

Ece İrtem - 1 Foto: Instagram

Ece İrtem - 9 Foto: Instagram

Najveću popularnost stekla je ulogom Işıl u seriji ''Mostovi života'', jednoj od najgledanijih turskih drama posljednjih godina. Upravo joj je taj projekt donio veliku prepoznatljivost među publikom izvan granica Turske.

Galerija 11 11 11 11 11

Pogledaji ovo Celebrity Dino Bešlić na svoj rođendan posvetio poruku pokojnim roditeljima: "Jako tužan dan..."

Društvene mreže preplavljene su porukama oproštaja, a brojni kolege ističu kako će je pamtiti ne samo po glumačkom talentu nego i po vedrom duhu te profesionalnosti kojom je osvajala ljude oko sebe. Njezin prerani odlazak ostavio je veliku prazninu u svijetu turske televizije i filma, dok će njezine uloge nastaviti živjeti kroz projekte koji su obilježili njezinu karijeru.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi u podcastu IN magazina.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Sjećate se ove naše misice? Zna se gdje je danas, nešto se itekako promijenilo

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Rod Stewart razočarao fanove otkazivanjem koncerta pa osvanuo na tribinama Svjetskog prvenstva