Sjećate se ove naše misice? Zna se gdje je danas, nešto se itekako promijenilo

Bivša Miss Hrvatske Ivana Ergić nekoć je bila jedno od najprepoznatljivijih lica domaće modne scene, no danas vodi potpuno drukčiji i daleko mirniji život, daleko od reflektora i javnosti.

Ivana Ergić je bivša Miss Hrvatske iz 2006. godine, rodom iz Vodica.

Tada je imala samo 18 godina i bila je maturantica kada je osvojila titulu. Posebno je ostala zapamćena jer je bila jedna od rijetkih missica s vrlo kratkom kosom i pomalo drugačijim, buntovnijim imidžem za tadašnje standarde.

Ivana Ergić - 9 Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Ivana Ergić - 8 Foto: A. Baranic / CROPIX

Nakon osvajanja titule izgradila je uspješnu manekensku karijeru i predstavljala Hrvatsku na izboru za Miss World 2006.

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Za razliku od mnogih drugih misica, s vremenom se gotovo potpuno povukla iz javnog života. Posvetila se privatnom životu, obrazovanju i kreativnom radu nego estradi. Završila je ekonomiju/poduzetnički menadžment, a kasnije se educirala i za rad s gluhoslijepim osobama kao intervener/komunikolog.

Ivana Ergić - 7 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Ivana Ergić - 5 Foto: Neja Markicevic / CROPIX

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Posljednjih godina bavi se dizajnom i izradom unikatnih lampi i dekorativnih predmeta od drveta, što je krenulo kao hobi.

U privatnom životu je s Nikolom Šulentićem, a 2023. dobili su sina.

Ivana Ergić - 6 Foto: Tomislav Kristo / CROPIX

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Zanimljivo je da se i danas često spominje kao jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih misica upravo zbog svog netipičnog izgleda i činjenice da nije otišla klasičnim celebrity putem.

Društvene mreže ima, ali na njima nije pretjerano aktivna. Posljednja objava datira iz 2024. godine.

Ono što se do danas promijenilo je njena frizura. Umjesto kratke kose po kojoj je bila prepoznatljiva, Ivana danas nosi dugu smeđu kosu.

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