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Sjećate se ove naše misice? Zna se gdje je danas, nešto se itekako promijenilo

Piše J. C., Danas @ 06:00 Nekad i sad komentari
Ivana Ergić - 1 Ivana Ergić - 1 Foto: A. Baranic / CROPIX

Bivša Miss Hrvatske Ivana Ergić nekoć je bila jedno od najprepoznatljivijih lica domaće modne scene, no danas vodi potpuno drukčiji i daleko mirniji život, daleko od reflektora i javnosti.

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