Sjećate se Bosiljke iz Nad lipom 35? Nakon smrti supruga živi povučenije, evo kako izgleda

Jedna je od onih glumica koje možda nećete svakodnevno viđati na naslovnicama, ali njezine uloge pamte generacije gledatelja.

Publika je pamti kao simpatičnu Bosiljku Picek iz humorističnog showa ''Nad lipom 35'', no Elizabeta Kukić iza sebe ima jednu od najbogatijih i najuspješnijih glumačkih karijera u Hrvatskoj. Premda se rijetko pojavljuje u medijima i privatni život drži podalje od očiju javnosti, na kazališnim daskama i danas je jednako aktivna kao i na početku karijere.

Rođena je 1. siječnja 1959. godine u Osijeku. Ljubav prema glumi odvela ju je na Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje je diplomirala, a već sredinom osamdesetih pronašla je svoj drugi dom u Satiričkom kazalištu Kerempuh. Ondje je od 1986. godine stalna članica ansambla i tijekom godina izgradila status jedne od najboljih hrvatskih karakternih i komičnih glumica.

Elizabeta Kukić - 3 Foto: Boris Kovačev / CROPIX

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Iako je ostvarila desetke zapaženih kazališnih uloga, televizijska publika najviše ju je zavoljela kao Bosiljku Picek u kultnom humorističko-glazbenom showu ''Nad lipom 35''. Njezin lik, prepoznatljiv po britkim komentarima, duhovitim opaskama i jednostavnom životnom pogledu, postao je jedan od zaštitnih znakova serije koju gledatelji i danas rado prate u reprizama.

Elizabeta Kukić - 1 Foto: YouTube Screenshot

No Bosiljka je samo jedna od brojnih uloga koje su obilježile njezinu karijeru. Glumila je u serijama ''Bitange i princeze'', ''Hitna 94'', ''Dome, slatki dome'', ''Periferija City'', ''Prava žena'' te u hvaljenoj seriji ''Crno-bijeli svijet'', gdje je također osvojila simpatije publike. Na filmu je ostvarila zapažene uloge u ostvarenjima poput ''Ambasadora'', ''Doktora ludosti'' i ''Slučajnog prolaznika''.

Elizabeta Kukić - 10 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

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Ipak, najveći trag ostavila je upravo u kazalištu. Na pozornici Kerempuha briljirala je u predstavama poput Gospođe ministarke, Maratonci trče počasni krug, Balkanskog špijuna, Cabareta i brojnih drugih klasika, za što je tijekom karijere osvojila niz priznanja, među kojima su više nagrada Zlatni smijeh i Nagrada hrvatskog glumišta.

Elizabeta Kukić - 6 Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Za razliku od mnogih kolega, Elizabeta Kukić nikada nije gradila popularnost na privatnom životu. Bila je u braku s legendarnim redateljem, književnikom i osnivačem Kerempuha Fadilom Hadžićem, s kojim ima kćer Anu. Nakon njegove smrti 2011. godine nastavila je živjeti povučeno, rijetko dajući intervjue i gotovo nikada ne iznoseći detalje iz privatnosti. Umjesto toga, uvijek je isticala da želi da njezin rad govori umjesto nje.

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