Pretraži
neočekivani susret

Legendarna ekipa na okupu: Džeko, Sejo Sexon i bivši Vatreni privukli pažnju zajedničkim druženjem

Piše J. C., Danas @ 17:44 Zanimljivosti komentari
Edin Džeko i Sejo Sexon - 2 Edin Džeko i Sejo Sexon - 2 Foto: Instagram

Nogomet, glazba i dobro društvo spojili su se u Trpnju, gdje su se na opuštenom ljetnom druženju susreli frontmen Zabranjenog pušenja Sejo Sexon, nogometna zvijezda Edin Džeko i bivši hrvatski reprezentativac Nikola Kalinić.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Chef Marin Rendić otkrio kakva je jela spremao za Willa Smitha u Zagrebu
''bio je jako ugodan''
Chef koji je kuhao Willu Smithu za Novu TV otkrio kakva mu je jela spremio: ''Trudili smo se predstaviti hrvatske proizvode''
Maja Šuput oduševila fotografijama u rozom badiću pored bazena
baš poseban
Kao Barbie! Oduševit će vas detalji na novom badiću Maje Šuput
Kim Verson iznenadila pratitelje fotografijama u badiću
hrvatska ju je obožavala
Kim Verson iznenadila pratitelje fotkama u badiću, ovakvo izdanje rijetko imamo priliku vidjeti
Od pada koji ga je umalo stajao života do plesnog podija : Upoznajte hrabrog Ivana!
 herojska priča!
Od pada koji ga je umalo stajao života do plesnog podija: Upoznajte hrabrog Ivana!
Marko Škugor o svojim pjesmama na vjenčanjima: Kome ja zapivan, taj se nikad ne razvede''
Šibenski slavuj
Marko Škugor o svojim pjesmama na vjenčanjima: ''Kome ja zapjevam, taj se nikad ne razvede''
Priča o pjesmi "Polly" grupe Nirvana
stravičan događaj
Jedna od najpotresnijih pjesama Nirvane krije istinitu priču koja i danas ledi krv u žilama
Osvanule nove fotografije Vanje Rupene
osvanule njezine nove fotke!
Prije 30 godina bila je Miss Hrvatske: Kako danas izgleda Vanja Rupena?
Preminula je srpska glumica Olivera Katarina
prelijepa glumica
Preminula ikona jugoslavenskog filma: Tito ju je obožavao, a zadnje dane živjela je u teškim uvjetima
Alka Vuica postala baka
čestitke!
Alka Vuica postala je baka! Lijepa snaha objavila je prvu fotku s bebom na Instagramu
Nakon vožnje u Neveri Mate Rimac odveo Willa Smitha na večeru kod slavnog hrvatskog chefa
pohvalili se na instagramu
Evo kamo je Mate Rimac odveo Willa Smitha nakon ludog adrenalinskog iskustva!
Ella Dvornik u čipkastom donjem rublju stala za štednjak 4
''blago fotografu''
Ella Dvornik u čipkastim gaćicama stala za štednjak: ''Koja si ti bomba od žene, lijepo te gledati''
Tko je Iva Bencun, koja je ukrala sve poglede na zgrebačkoj špici? 3
ukrala svu pažnju!
Zagrebačka špica dobila je novu zvijezdu: Znate li tko je ova atraktivna plavuša?
Justin Bieber na udaru kritičara na finalu Svjetskog prvenstva 3
NAJVEĆE RAZOČARANJE VEČERI?
Justina Biebera žestoko su napali zbog ovog poteza u finalu Svjetskog prvenstva
Jedan podatak o Shakiri zasjenio je njezin spektakularni nastup 3
Izgleda nestvarno
Svi su ostali u šoku kad su saznali koliko Shakira zapravo ima godina
Mate Rimac priredio Willu Smithu iskustvo koje neće zaboraviti 3
provozao ga mate rimac
Will Smith došao u Hrvatsku pa ostao u šoku: "Nikada u životu nisam doživio ništa slično ovome!"
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Mračne tajne u Irskoj: Na mjestu bivšeg doma za majke i bebe pronađeni ostaci još 22 novorođenčadi
22 NOVOROĐENČADI
Novi šok na mjestu doma koji su vodile časne sestre: Zbog pretrpanosti dječjim tijelima identifikacija ide teško
Vozač automobila poginuo u sudaru na cesti između Orahovice i Čačinaca
Zatvorena cesta
FOTO Težak sudar kamiona i automobila: Poginuo vozač
Novo istraživanje otkriva gubitak kose kao neočekivanu nuspojavu Ozempica i Wegovyja
Neočekivana nuspojava
Popularni lijekovi za mršavljenje kriju neugodno iznenađenje o kojem se sve više priča
show
Priča o pjesmi "Polly" grupe Nirvana
stravičan događaj
Jedna od najpotresnijih pjesama Nirvane krije istinitu priču koja i danas ledi krv u žilama
Osvanule nove fotografije Vanje Rupene
osvanule njezine nove fotke!
Prije 30 godina bila je Miss Hrvatske: Kako danas izgleda Vanja Rupena?
Preminula je srpska glumica Olivera Katarina
prelijepa glumica
Preminula ikona jugoslavenskog filma: Tito ju je obožavao, a zadnje dane živjela je u teškim uvjetima
zdravlje
Nedostatak ovog vitamina može povećati rizik od mioma maternice
Šokantni rezultati nove studije
Nedostatak ovog vitamina može povećati rizik od mioma maternice
Primili ste ovo cjepivo? Znanstvenici istražuju njegov mogući učinak na Alzheimerovu bolest
Zapanjujući rezultati nove studije
Primili ste ovo cjepivo? Znanstvenici istražuju njegov mogući učinak na Alzheimerovu bolest
Lubenica i dijabetes: Smijete li je jesti ili riskirate skok šećera u krvi?
Piše nutricionistica
Lubenica i dijabetes: Smijete li je jesti ili riskirate skok šećera u krvi?
zabava
Pogledajte kako veslaju turiste u Baškoj Vodi: "Nije stvar u novcu, ne razumijem te ljude"
Jao…
Pogledajte kako veslaju turiste u Baškoj Vodi: "Nije stvar u novcu, ne razumijem te ljude"
"Ovo ima smisla samo nama": Dvije stvari nikako ne idu u glavu strancima u Hrvatskoj
Jesu li u pravu?
"Ovo ima smisla samo nama": Dvije stvari nikako ne idu u glavu strancima u Hrvatskoj
Prizor s plaže oduševio turiste, ovakvo što pamti se do kraja života
Prekrasno!
Prizor s plaže oduševio turiste, ovakvo što pamti se do kraja života
tech
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
Nova pravila od studenoga
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
sport
Amerikanci uhitili čelne ljude argentinskog saveza? Evo što se zapravo dogodilo
SKANDAL
Amerikanci uhitili čelne ljude argentinskog saveza? Evo što se zapravo dogodilo
Argentinac prvi put progovorio o napadu na Danija Olma: "Ako ga vidim..."
Kaos nakon finala
Argentinac prvi put progovorio o napadu na Danija Olma: "Ako ga vidim..."
Real stvara nove Galacticose: Srušio Peléov rekord pa ga Mbappé nagovorio da dođe u Madrid
ZVIJEZDA DO ZVIJEZDE
Real stvara nove Galacticose: Srušio Peléov rekord pa ga Mbappé nagovorio da dođe u Madrid
tv
Tajne prošlosti: Ostala je sama na dan vjenčanja
TAJNE PROŠLOSTI
Ostala je sama na dan vjenčanja
Daleki grad: Jako su se prestrašili za nju, ali ipak je izvan opasnosti
DALEKI GRAD
Daleki grad: Jako su se prestrašili za nju, ali ipak je izvan opasnosti
Tajne prošlosti: Obuzela ju je sjeta nakon sjećanja na prošlost
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Obuzela ju je sjeta nakon sjećanja na prošlost
putovanja
Tri sastojka i pola sata: Zdravi čokoladni kolač koji možete jesti svaki dan
Veganski
Tri sastojka i pola sata: Zdravi čokoladni kolač koji možete jesti svaki dan
Otrovno drvo: Tihi ubojica koji je najopasniji kada padne kiša
Nevjerojatno opasno
Otrovno drvo: Tihi ubojica koji je najopasniji kada padne kiša
Vila Royal Excelsior nekad je bila škola u Podstrani
Ovo se zove odmor
Ova prekrasna vila nekad je bila škola, udaljena je 15 minuta od Splita – ima beskonačni bazen i divan pogled na more
novac
Odvjetnik ustupio dugovanje Petru Pripuzu, najavljena druga aukcija zemljišta na Jankomiru
Pored trgovačkih centara
Odvjetnik ustupio dugovanje Petru Pripuzu, najavljena druga aukcija zemljišta na Jankomiru
S-PARK Varteksu neće platiti preostala tri milijuna eura za zemljište na kojem gradi trgovački centar
Krivnja stečajnog upravitelja?
S-PARK Varteksu neće platiti preostala tri milijuna eura za zemljište na kojem gradi trgovački centar
Rumunjska nije platila otkupninu, haker im izbrisao katastar
Paralizirano tržište nekretnina
Rumunjska nije platila otkupninu, haker im izbrisao katastar
lifestyle
Severina na moru u Antheia haljini brenda Rat & Boa 2026.
Kad je pogledate s leđa...
Teško da ima udobnija ljetna haljina od ove. Elegantna je, a nosi je i Severina
Jedenje breskve s korom
Nije dobra za sve
Jedete li breskve s korom? Evo tko bi ih uvijek trebao guliti, čak i domaće
Zoo Land u Slovenskim Konjicama
Savršen izlet
Bili smo u Zoo Landu, dragulju za cijelu obitelj samo sat vremena od Zagreba
sve
Severina na moru u Antheia haljini brenda Rat & Boa 2026.
Kad je pogledate s leđa...
Teško da ima udobnija ljetna haljina od ove. Elegantna je, a nosi je i Severina
Priča o pjesmi "Polly" grupe Nirvana
stravičan događaj
Jedna od najpotresnijih pjesama Nirvane krije istinitu priču koja i danas ledi krv u žilama
Amerikanci uhitili čelne ljude argentinskog saveza? Evo što se zapravo dogodilo
SKANDAL
Amerikanci uhitili čelne ljude argentinskog saveza? Evo što se zapravo dogodilo
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene