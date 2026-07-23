Legendarna ekipa na okupu: Džeko, Sejo Sexon i bivši Vatreni privukli pažnju zajedničkim druženjem

Nogomet, glazba i dobro društvo spojili su se u Trpnju, gdje su se na opuštenom ljetnom druženju susreli frontmen Zabranjenog pušenja Sejo Sexon, nogometna zvijezda Edin Džeko i bivši hrvatski reprezentativac Nikola Kalinić.

Ljetne dane na jugu Hrvatske mnoge poznate osobe koriste za odmor, a jedno takvo druženje privuklo je pažnju i na društvenim mrežama.

Frontmen kultnog benda Zabranjeno pušenje Davor Sučić, poznatiji kao Sejo Sexon, sastao se u Trpnju s kapetanom bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije Edinom Džekom. Na susret je stigla i Džekina supruga Amra, a društvu se pridružio i bivši hrvatski reprezentativac Nikola Kalinić.

Fotografije ugodnog druženja objavljene su na službenim profilima benda, uz duhovit opis koji je oduševio pratitelje.

"Nije nedjelja kad je otiš’o Hase, nego dan kad smo sjeli s Edinom Džekom! Kad se sastanu Dijamant i Sejo Sexon zna se kakva atmosfera vlada - legendarna! Protabirismo i svaku emociju sa Svjetskog zbog kojeg je Bosna i Hercegovina bila budna, glasna i ponosna (a i komšiluk). U sportsku postavu za ovu prigodu upao je i Nikola Kalinić - čisto da pojača ekipu", napisali su iz Zabranjenog pušenja uz objavljene fotografije.

Edin Džeko i Sejo Sexon - 1 Foto: Instagram

Podsjetimo, Edin Džeko ovih dana s obitelji odmara na Pelješcu, gdje tradicionalno provodi dio ljeta prije novih nogometnih izazova. Nakon napornog razdoblja i nastupa na Svjetskom prvenstvu, slobodne trenutke odlučio je iskoristiti za opuštanje u Hrvatskoj, a čini se da nije propustio priliku ni za druženje s prijateljima iz svijeta glazbe i sporta.

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