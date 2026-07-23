Kim Verson iznenadila pratitelje fotkama u badiću, ovakvo izdanje rijetko imamo priliku vidjeti

Ljeto je u punom jeku, a među poznatim Hrvaticama koje uživaju u morskim radostima našla se i pjevačica Kim Verson, koja je pratiteljima pokazala svoje rijetko viđeno izdanje.

Kantautorica Kim Verson ugodno je iznenadila pratitelje na društvenim mrežama novim fotografijama s ljetovanja.

Pjevačicu smo tijekom karijere navikli gledati u romantičnim, elegantnim i odmjerenim modnim kombinacijama, no ovoga puta pokazala je potpuno drukčije lice.

Kim Verson - 1 Foto: Instagram

Kim je pozirala na stjenovitoj obali u šarenom bikiniju koji je istaknuo njezinu vitku figuru, a fotografije su nastale uz impresivan morski krajolik.

Kim Verson - 2 Foto: Instagram

Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i komplimente, a mnogi su istaknuli kako pjevačica izgleda odlično te da joj ljetni odmor itekako godi.

''I Bog stvori ženu, i glazbenu zvijezdu'', ''Duša si prekrasna'', ''Ljepotica'', napisali su joj.

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Kimino ljeto očito je spoj rada i odmora. Kalendar joj je ispunjen nastupima diljem Hrvatske, no između poslovnih obveza uspijeva pronaći vrijeme za bijeg na more i punjenje baterija. Nakon koncerata i druženja s publikom, slobodne trenutke koristi za opuštanje na suncu i uživanje u prirodi.

Kim Verson - 1 Foto: Instagram

Kim Verson - 5 Foto: Cropix

Kim Verson - 2 Foto: Cropix

Talentirana Novogradiščanka posljednjih godina intenzivno gradi svoju autorsku karijeru. Osim što nastupa, piše i vlastite pjesme, pa nema sumnje da će joj upravo ovakvi trenuci mira i odmora poslužiti kao inspiracija za nove glazbene projekte.

Kim Verson - 1 Foto: Cropix

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Kim Verson hrvatska je javnost upoznala još kao tinejdžericu kada je 2010. godine odnijela pobjedu u showu ''Hrvatska traži zvijezdu''. Nakon toga nastavila je graditi glazbeni put vlastitim tempom, ostajući vjerna autorskom izričaju i nešto povučenijem privatnom životu. Upravo zato ovakve opuštene fotografije s ljetovanja predstavljaju pravu poslasticu za njezine obožavatelje, koji je rijetko imaju priliku vidjeti u ovako bezbrižnom i ljetnom izdanju.

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