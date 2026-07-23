Idealan odmor za nju je vježbanje na jahti: U bikiniju je pokazala zavidne mišiće s 49 godina

Michelle Hunziker tijekom luksuznog odmora na talijanskim Eolskim otocima snimljena je u minijaturnom crnom bikiniju, u kojem je pokazala besprijekornu figuru dok je s partnerom Giulijem Berrutijem vježbala na palubi jahte.

Švicarsko-talijanska televizijska voditeljica i bivša manekenka Michelle Hunziker ljetne dane provodi na luksuznoj jahti u društvu partnera, talijanskog glumca i liječnika Giulija Berrutija. Par je snimljen tijekom odmora na Eolskim otocima, gdje, osim uživanja u suncu i moru, ne propuštaju ni svakodnevne treninge.

Michelle i Giulio vrijeme provode krstareći talijanskom obalom, a paparazzi su ih uhvatili u trenutku dok su na palubi jahte zajedno vježbali. Atraktivna 49-godišnjakinja odradila je niz zahtjevnih vježbi, od čučnjeva do istezanja, pokazujući zavidnu fizičku formu.

Michelle Hunziker - 1 Foto: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Njezin partner Giulio Berruti, koji je po struci liječnik, ali i uspješan glumac, također je sudjelovao u treningu, a par je tijekom cijelog dana djelovao vrlo opušteno i zaljubljeno.

Michelle Hunziker - 2 Foto: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Michelle Hunziker - 3 Foto: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

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Michelle i Giulio u vezi su od početka 2026. godine, a čini se da njihova ljubav iz dana u dan postaje sve čvršća. Zajednički odmori, romantična putovanja i treninzi na otvorenom pokazuju da vole dijeliti iste interese, dok fotografije s luksuzne jahte otkrivaju da maksimalno koriste svaki trenutak ljetnog odmora na talijanskoj obali.

Michelle Hunziker - 2 Foto: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

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Michelle je odrasla u švicarskom Ostermundigenu, a međunarodnu je slavu stekla kao model i televizijska voditeljica. Publika ju je ove godine gledala i kao jednu od voditeljica Eurosonga, dok je tijekom karijere postala jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Italiji.

Michelle Hunziker - 3 Foto: Profimedia

Privatni život često joj je bio pod povećalom javnosti. S talijanskom glazbenom zvijezdom Erosom Ramazzottijem bila je u braku od 1998. do 2009. godine te s njim ima kćer Auroru, kojoj je pjevač posvetio svoj veliki hit "L'aurora", dok je za Michelle napisao pjesmu "Più bella cosa". Nakon razvoda udala se za poduzetnika Tomasa Trussardija, s kojim ima dvije kćeri, Sole i Celeste, no i taj je brak završio razvodom.

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