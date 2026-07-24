Jedna od najljepših žena svijeta pokazala liniju nakon trećeg poroda u 44. godini

Gisele Bündchen proslavila je 46. rođendan fotografijama u bikiniju koje je podijelila na Instagramu.

Gisele Bündchen pokazala je besprijekornu figuru u bikiniju povodom svog 46. rođendana, koji je proslavila 20. srpnja.

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Brazilska manekenka, koja je u veljači 2025. sa suprugom Joaquimom Valenteom dobila sina, pozirala je u dvodijelnom kupaćem kostimu s leopard uzorkom, istaknuvši zategnut trbuh i vitke noge.

Majka troje djece fotografirala se bez šminke, držeći buket ružičastih i bijelih balona.

"Hvala vam svima na ljubavi i rođendanskim čestitkama. Osjećam veliku zahvalnost za novo životno poglavlje koje počinje i za sve avanture koje me čekaju. Neka se ljubav i dobrota koju dijelite vrate svakome od vas tisućustruko", poručila je pratiteljima na Instagramu.

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Na tropskom odmoru društvo su joj pravili djeca i suprug Joaquim Valente, s kojim je započela novu životnu fazu nakon razvoda od bivše NFL zvijezde Toma Bradyja.

Tom Brady i Gisele Bundchen - 8 Foto: Profimedia

Bündchen i Brady vjenčali su se 2009., a razvod je službeno okončan u listopadu 2022. godine.

Manekenka i Valente ishodili su dozvolu za brak 1. prosinca 2025., a samo dva dana kasnije vjenčali su se na privatnoj ceremoniji u svom domu u Surfsideu na Floridi.

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Njih dvoje upoznali su se krajem 2021. godine, kada je Gisele zajedno s djecom počela pohađati treninge u njegovoj akademiji brazilskog jiu-jitsua. Vezu su javno potvrdili 2024., a manekenka je kasnije priznala da je odnos s Valenteom drukčiji od svih prethodnih.

Gisele Bündchen i Joaquim Valente - 4 Foto: Profimedia

Gisele Bündchen i Joaquim Valente - 5 Foto: Profimedia

"Ovo je prvi put da sam u vezi s nekim tko mi je prvo bio prijatelj. Sve je vrlo iskreno i potpuno otvoreno", rekla je u razgovoru za The New York Times.

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