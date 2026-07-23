Nova karijera Ivane Habazin iznenadila je mnoge, pohvalila se velikim životnim uspjehom

Nakon što je završila impresivnu boksačku karijeru, Ivana Habazin otvorila je novo životno poglavlje i ponovno pokazala da se ne boji velikih izazova.

Naša najuspješnija profesionalna boksačica i višestruka svjetska prvakinja Ivana Habazin još je jednom dokazala da za nju granice ne postoje, ni u sportu ni u obrazovanju. Iako iza sebe već ima impresivan akademski put, diplomirala je teologiju, završila specijalistički studij diplomacije i međunarodnih odnosa te studirala pravo, sada je odlučila zakoračiti u potpuno novo područje.

Na društvenim mrežama pohvalila se kako je započela školovanje na američkoj policijskoj akademiji, odnosno na Institutu za kriminalističko pravosuđe prestižnog Palm Beach State Collegea na Floridi.

Ivana Habazin - 1 Foto: Ronald Gorsic / CROPIX/Cropix

"Bog doista djeluje na čudesne načine. Snovi i želje se mogu ostvariti ako vjeruješ u njih, nikad ne odustaj i daj sve što imaš. Doista sam zahvalna i sretna što imam priliku započeti svoje akademsko putovanje na Institutu za kriminalističko pravosuđe. Hvala svima koji su me podržali i potaknuli me da prođem kroz ovaj proces, posebice kroz sve potrebne ispite i procjene, koje sam uspješno položila", napisala je Ivana uz fotografije s akademije.

Pogledaji ovo inMagazin Marko Škugor o svojim pjesmama na vjenčanjima: ''Kome ja zapjevam, taj se nikad ne razvede''

Ulazak na program nije nimalo jednostavan. Kandidati moraju proći rigorozne tjelesne, psihološke i poligrafske testove, kao i detaljne liječničke preglede. No za Habazin, koja je godinama gradila vrhunsku fizičku spremu i mentalnu disciplinu u boksačkom ringu, taj izazov očito nije predstavljao nepremostivu prepreku.

In Magazin: Ivana Habazin Foto: In Magazin

Ova vijest samo je potvrdila ono što je najavila krajem 2024. godine. Nakon poraza od Britanke Natashe Jonas, kojim je izgubila WBC-ov pojas svjetske prvakinje u velter kategoriji, Ivana je emotivnom objavom na Instagramu otkrila da je odradila posljednji profesionalni meč u karijeri.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Legendarna ekipa na okupu: Džeko, Sejo Sexon i bivši Vatreni privukli pažnju zajedničkim druženjem

Tada se oprostila od boksa i otkrila da seli na Floridu kako bi započela novo životno poglavlje. Nepune dvije godine kasnije jasno je da je svoju odluku pretvorila u stvarnost te da je pred njom sasvim nova karijera, ovoga puta daleko od boksačkog ringa, ali ponovno u službi discipline, odgovornosti i velikih ciljeva.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Kim Verson iznenadila pratitelje fotkama u badiću, ovakvo izdanje rijetko imamo priliku vidjeti

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Heidi Klum objavila svoju snimku u toplesu, ispred sebe je držala samo svog psa