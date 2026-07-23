Nova karijera Ivane Habazin iznenadila je mnoge, pohvalila se velikim životnim uspjehom

Nakon što je završila impresivnu boksačku karijeru, Ivana Habazin otvorila je novo životno poglavlje i ponovno pokazala da se ne boji velikih izazova.
Naša najuspješnija profesionalna boksačica i višestruka svjetska prvakinja Ivana Habazin još je jednom dokazala da za nju granice ne postoje, ni u sportu ni u obrazovanju. Iako iza sebe već ima impresivan akademski put, diplomirala je teologiju, završila specijalistički studij diplomacije i međunarodnih odnosa te studirala pravo, sada je odlučila zakoračiti u potpuno novo područje.3 vijesti o kojima se priča stravičan događaj Jedna od najpotresnijih pjesama Nirvane krije istinitu priču koja i danas ledi krv u žilama osvanule njezine nove fotke! Prije 30 godina bila je Miss Hrvatske: Kako danas izgleda Vanja Rupena? prelijepa glumica Preminula ikona jugoslavenskog filma: Tito ju je obožavao, a zadnje dane živjela je u teškim uvjetima
Na društvenim mrežama pohvalila se kako je započela školovanje na američkoj policijskoj akademiji, odnosno na Institutu za kriminalističko pravosuđe prestižnog Palm Beach State Collegea na Floridi.
Ivana Habazin - 1 Foto: Ronald Gorsic / CROPIX/Cropix
"Bog doista djeluje na čudesne načine. Snovi i želje se mogu ostvariti ako vjeruješ u njih, nikad ne odustaj i daj sve što imaš. Doista sam zahvalna i sretna što imam priliku započeti svoje akademsko putovanje na Institutu za kriminalističko pravosuđe. Hvala svima koji su me podržali i potaknuli me da prođem kroz ovaj proces, posebice kroz sve potrebne ispite i procjene, koje sam uspješno položila", napisala je Ivana uz fotografije s akademije.
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Ulazak na program nije nimalo jednostavan. Kandidati moraju proći rigorozne tjelesne, psihološke i poligrafske testove, kao i detaljne liječničke preglede. No za Habazin, koja je godinama gradila vrhunsku fizičku spremu i mentalnu disciplinu u boksačkom ringu, taj izazov očito nije predstavljao nepremostivu prepreku.
In Magazin: Ivana Habazin Foto: In Magazin
Ova vijest samo je potvrdila ono što je najavila krajem 2024. godine. Nakon poraza od Britanke Natashe Jonas, kojim je izgubila WBC-ov pojas svjetske prvakinje u velter kategoriji, Ivana je emotivnom objavom na Instagramu otkrila da je odradila posljednji profesionalni meč u karijeri.
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Tada se oprostila od boksa i otkrila da seli na Floridu kako bi započela novo životno poglavlje. Nepune dvije godine kasnije jasno je da je svoju odluku pretvorila u stvarnost te da je pred njom sasvim nova karijera, ovoga puta daleko od boksačkog ringa, ali ponovno u službi discipline, odgovornosti i velikih ciljeva.
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