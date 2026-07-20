Svi su ostali u šoku kad su saznali koliko Shakira zapravo ima godina

Shakira je spektakularnim nastupom na prvom poluvremenskom showu finala Svjetskog prvenstva oduševila milijune gledatelja, no društvene mreže ubrzo su počele pričati o nečem sasvim drugom – njezinim godinama.

Shakira je nastupila tijekom povijesnog prvog poluvremenskog showa finala Svjetskog prvenstva na stadionu MetLife u New Jerseyju i ponovno dokazala zašto je jedna od najvećih svjetskih zvijezda.

Kolumbijska pjevačica pojavila se u upečatljivom žuto-ružičastom kombinezonu s izrezima koji je istaknuo njezinu besprijekornu figuru. Bosonoga je izvela svoj novi hit ''Dai Dai'', uz atraktivnu koreografiju i plesače, a publiku je potpuno osvojila energijom.

Halftime show - 14 Foto: Afp

Halftime show - 13 Foto: Afp

No, nakon nastupa društvene mreže preplavile su reakcije fanova koji nisu mogli vjerovati koliko Shakira mladoliko izgleda.

''Objasnite mi kao petogodišnjaku kako Shakira izgleda kao da ima 30, a zapravo ima 49 godina. Nevjerojatno!'', napisao je jedan korisnik X-a.

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Drugi je dodao kako ''odbija vjerovati da Shakira ima 49 godina'', dok je treći priznao da je morao provjeriti njezine godine na Googleu.

Shakira - 3 Foto: Profimedia

Shakira Foto: Instagram

''Kad sam vidio da ima 49, ostao sam u šoku. Svaka joj čast!'', napisao je.

Neki su nagađali da bi za njezin izgled mogli biti zaslužni moderni tretmani i suplementi, dok je većina zaključila kako pjevačica jednostavno izgleda fantastično i da godine na njoj gotovo da se ne primjećuju.

Shakira Foto: Jess Stiles/ Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Shakira je majka dvojice sinova, 13-godišnjeg Milana i 11-godišnjeg Sashe, koje je dobila u vezi s bivšim nogometašem Gerardom Piquéom.

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Osim nje, u programu finala nastupili su i Justin Bieber, Madonna te BTS, dok su u završnoj ceremoniji sudjelovali Post Malone, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson, Robbie Williams i Laura Pausini.

Više o spektakularnim nastupima pročitajte OVDJE.

Svjetsko prvenstvo Half Time Show - 4 Foto: Profimedia

Na tribinama su finale pratili i brojni poznati, među kojima Tom Cruise, Timothée Chalamet, Kylie Jenner, Matt Damon i Adrien Brody.

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Ipak, unatoč impresivnom popisu zvijezda, najveći viralni trenutak večeri pripao je upravo Shakiri, čiji je izgled postao glavna tema na društvenim mrežama.

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