ToMa pozirao sa Sekom Aleksić na ekskluzivnom Warm Up Day Partyju

Brojna poznata lica okupila su se na Warm Up Day Partyju Seke Aleksić, a među njima je bio i pjevač ToMa, koji je pozirao s regionalnom glazbenom zvijezdom uoči njezina zagrebačkog spektakla.

Pjevač ToMa bio je među brojnim uzvanicima ''Warm Up Day Partyja'' organiziranog uoči dvaju velikih koncerata Seke Aleksić u Areni Zagreb. Mladi glazbenik iskoristio je priliku za druženje i zajedničku fotografiju s jednom od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda.

Na događanju se okupio velik broj influencera, glazbenika i poznatih lica, a Seka Aleksić još je jednom pokazala zašto godinama uživa veliku popularnost. Opušteno je razgovarala s gostima, fotografirala se i stvarala odličnu atmosferu tijekom cijele večeri.

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Tomislav Marić Toma Foto: Josip Moler / CROPIX

ToMa - 1 Foto: PR

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Poseban trenutak uslijedio je kada je spontano uzela mikrofon i zapjevala nekoliko svojih najvećih hitova. Okupljeni su je pratili u glas, a kratki nastup pretvorio je druženje u pravu glazbenu uvertiru za ono što slijedi.

Seka Aleksić će 6. i 7. studenoga održati dva koncerta u Areni Zagreb, a upravo je ''Warm Up Day Party'' bio prilika da se dio uzvanika i suradnika zagrije za glazbeni spektakl koji publiku očekuje na jesen. Atmosfera s druženja pokazala je da interesa za njezine nastupe ne nedostaje.

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