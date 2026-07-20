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Druženje prije Arene

ToMa pozirao sa Sekom Aleksić na ekskluzivnom Warm Up Day Partyju

Piše K. D., Danas @ 20:55 Celebrity komentari
ToMa i Seka Aleksić ToMa i Seka Aleksić Foto: Instagram

Brojna poznata lica okupila su se na Warm Up Day Partyju Seke Aleksić, a među njima je bio i pjevač ToMa, koji je pozirao s regionalnom glazbenom zvijezdom uoči njezina zagrebačkog spektakla.

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ToMa pozirao sa Sekom Aleksić na ekskluzivnom Warm Up Day Partyju
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