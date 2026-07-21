Naša glumica o životu nakon teške operacije mozga: ''Imala sam proces ozdravljenja...''

Glumica Ivana Roščić godinama uvjerljivo tumači žene koje nose teret života, a kaže da ih i u stvarnosti susreće na svakom koraku. U Puli je predstavila novi film Male stvari, a pred našim kamerama otvoreno je govorila o majčinstvu, roditeljskim brigama, životu nakon teške operacije mozga. Priču donosi naša Dijana Kardum.

Na filmskom platnu često glumi žene koje život nije mazio. Takva je i Irena, junakinja novog filma Male stvari. No dok se njezin filmski lik bori s raspadom braka i financijskim problemima, Ivana Roščić danas kaže da je napokon – dobro.

''Irena se da nalazi u specifičnoj obiteljskoj situaciji, ali zapravo mislim da je Irena neki lik koji poznajemo. Ja kad sam pročitala prvi put scenarij to mi je bilo poznata osoba, znači puno sam puta u životu susretala tako žene koje već imaju dvoje djece, pa su trudne s trećim djetetom ali im se brak raspada, pa su mislili da će na taj način ona i suprug spasit taj brak ali zapravo ne, pa se rastanu pa su u financijskim problemima'', ispričala nam je Ivana te dodala.

Ivana Roščić - 2 Foto: In Magazin

''Vodimo potpuno jedan drugačiji život, ja bih rekla da vodimo, nekako me strah izgovorit to ali bih rekla da vodimo bolji život u smislu, još uvijek sam sređena, kako to izgovaram tako se osjećam ne želim to coprat'', kaže nam.

Takve žene susretala je mnogo puta i upravo joj je zato bilo važno da ih prikaže iskreno, bez uljepšavanja. Obiteljski odnosi, nasljedstvo, zemlja i stare zamjerke – teme su oko kojih se vrti radnja filma, ali i stvarni životi mnogih ljudi.

''Postoji taj neki određeni komentar da svi imamo neki problem zemlje ili sa zemljom ili je svađa braće oko koladića zemlje ili je svađa oko maslinika pa bi neki prodali ili ne. Mislim da će se mnogi ljudi identificirati s tim ljudima'', govori nam Ivana Roščić.

Pulski filmski festival za nju nije samo mjesto filmskih premijera. Uz Pulu je veže jedna simpatična životna priča – upravo je ovdje napravila svoje prve korake.

Ivana Roščić - 3 Foto: In Magazin

''Pula Film Festival prvo asocira na to da sam tu napravila svoje prve korake, znači tu sam prohodala. Ja se toga naravno ne sjećam jer sam imala oko godinu dana, ali moji roditelji su imali prijatelje u Puli i došli smo, valjda su došli skupa sa mnom kod njih u posjetu i ja sam tu napravila prve korake i uvijek se sjećam kroz djetinjstvo, a ti si prohodala u Puli. I onda sam došla sa svojim prvim filmom prvi puta u Pulu - to je bio film Ta divna splitska noć i otad sam se redovito vraćala'', kaže Ivana.

Od tada je prošlo više od 20 godina.

''Završila sam prvu godinu akademije i zaista ne okrenem se život prolazi. Mislim da nije to samo moj slučaj, ali to mi se dogodilo pogotovo otkad imam djecu kako pa do jučer sam ih držala majušne u ruci, a evo sad već ona će 9 on će napuniti 11. Život zaista brzo prolazi, tako i evo prođe i ta moja karijera'', priča Ivana.

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Ipak, kada se kamere ugase, njezin svijet izgleda sasvim drugačije. Majka je dvoje djece - sina Tome i kćeri Margite, a svakodnevica joj je, kaže kroz smijeh, ispunjena ponavljanjem matematike, hrvatskog jezika te prirode i društva. Tako da je i ona jedva čekala završetak školske godine.

''Trudimo se mi im olakšat ali sve to ide na uštrb roditelja, tako da ponavljam prirodu i društvo, ponavljam matematiku, to mi malo teže ide, ponavljam hrvatski jezik što zapravo nije loše za moždane vijuge. Ali onaj dan kad je završila škola, suprug i ja sad lakše dišemo'', priznala nam je Ivana.

''Odjednom se otvori prostor ok nema više dizanja, stres konstantan da se ne zakasni, da se sve obavi, hrpa tih rođendana, to su konstantno, ta popularnost rođendana, da se ide konstantno na neke rođendane, mislim da smo svi u istoj kaši, mislim da će bilo koji roditelj koji sada ovo gleda se poistovjetit sa mnom'', zaključila je Ivana.

No majčinstvo joj je promijenilo i pogled na život.

''Dok su bebe ti si konstatntno u nekoj fizikaliji, misliš hoću li ja samo mijenjat pelene, hoću li samo dok sam dojila - dojit, neka konstantna fizikalija, ali onda uslijedi taj neki period gdje oni već hodaju, gdje nisi konstantno pod stresom neće past, neće se razbit, tako da mislim uživam u mjačinstvu, za mene je majčinstvo došlo kao zapravo smisao cijelog mog života, ne bih rekla kompletnog identiteta jer ja volim jako svoj posao ja sam strastvena sa glumom, ali nekako me to uobličilo. Ne mogu zamislit život bez njih, zapravo oni daju svemu smisao'', govori Ivana.

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Posljednjih godina Ivana je prošla i kroz jedno od najtežih životnih razdoblja. Nakon ozbiljnog zdravstvenog problema i operacije mozga, uslijedio je dug oporavak

''Hvala na pitanju, to je isto jedna od stvari kad kažem evo napokon sam dobro, onda se odmah uhvatim s oprezom. Dobro sam i nadam se da će tako ostati. Ja sam imala proces ozdravljenja kako bi se reklo. Ja sam nasreću ostala neoštećena, ali prva tri mjeseca mi je bio maglovit vid, da nisam mogla čut, da sam morala spavat svako pola sata po 2-3 sata jer jednostavno to je operacija na mozgu, bilo je oštećenje u obliku izljeva krvi u mozak, tako da dobro sam'', kaže nam.

Baš zato, kaže, danas još više cijeni ono što često uzimamo zdravo za gotovo – zdravlje, obitelj i male svakodnevne trenutke. Jer upravo se u njima, i na filmu i u životu, kriju one najveće priče.

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