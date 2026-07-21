Preminuo je legendarni Mazalo iz Smogovaca, voljene domaće serije

Preminuo je član glumačke postave legendarnih Smogovaca Damir Šaban.

Preminuo je Damir Šaban, glumac kojeg mnogi pamte po ulozi Mazala Vrageca u legendarnoj seriji ''Smogovci''.

Kako doznaju 24 sata, glumcu je pozlilo na ulici u zagrebačkom kvartu Trešnjevki.

Damir Šaban - 1 Foto: Damir Krajač / CROPIX

Smrt Damira Šabana rastužila je brojne kolege i gledatelje koji su odrastali uz njegove uloge. Iako će ga većina zauvijek pamtiti kao dobroćudnog Mazala, iza njega ostaje više od četiri desetljeća predanog rada u kazalištu, na filmu i televiziji.

Rođen je 18. ožujka 1958. u Zagrebu, a ljubav prema glumi odvela ga je na Akademiju dramske umjetnosti, gdje je diplomirao 1980. godine. Tek što je završio studij, započeo je profesionalnu karijeru, koja će ga ubrzo učiniti jednim od prepoznatljivijih domaćih glumaca.

Damir Šaban u Smogovcima Foto: YouTube

Slavica Knežević i Damir Šaban Foto: Goran Sebelic / CROPIX

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Već na samom početku karijere dobio je ulogu koja će ga obilježiti za cijeli život. U televizijskoj adaptaciji romana Hrvoja Hitreca utjelovio je Mazala Vrageca, trećeg po starosti brata iz obitelji Vragec. Serija ''Smogovci'', koja se emitirala od 1982. do 1997. godine, postala je jedna od najvoljenijih domaćih televizijskih serija svih vremena, a Šaban je bio dio svih njezinih sezona.

Godinama kasnije priznao je kako nije mogao ni zamisliti koliki će trag ostaviti taj lik.

Damir Šaban u Foto: YouTube

Damir Šaban u Foto: YouTube

Damir Šaban - 2 Foto: Damir Krajač / CROPIX

"Bio sam mlad, tek diplomirani glumac koji snima neku zanimljivu seriju za mlade. Tko bi mislio da će me to pratiti do penzije", rekao je jednom prilikom te dodao kako ga ljudi i desetljećima kasnije na ulici i dalje oslovljavaju s "Mazalo".

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Iako mu je televizija donijela najveću popularnost, kazalište je bilo njegovo pravo profesionalno utočište. Više od trideset godina bio je član ansambla Zagrebačkog kazališta mladih, gdje je ostvario niz zapaženih uloga i stekao reputaciju iznimno predanog i svestranog glumca. Publika ga je gledala u predstavama različitih žanrova, dok su ga kolege cijenile zbog profesionalnosti i nenametljivosti.

Svjetlana Magdić i Damir Šaban Foto: Tea Gabud / CROPIX

Ni nakon velikog uspjeha ''Smogovaca'' nije prestao raditi pred kamerama. Tijekom karijere ostvario je brojne uloge u domaćim filmovima i serijama, među kojima su ''Naša mala klinika'', ''Bitange i princeze'', ''Dnevnik velikog Perice'' i druge produkcije, a pojavljivao se i u međunarodnim projektima koji su se snimali u Hrvatskoj.

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Za razliku od mnogih kolega, privatni život držao je daleko od reflektora. Rijetko je govorio o obitelji ili osobnim temama, a medijski prostor uglavnom je koristio kako bi razgovarao o glumi i projektima na kojima radi.

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