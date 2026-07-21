Hana Hadžiavdagić pohvalila se susretom s Modrićem, evo gdje ga je imala priliku pozdraviti

Dok uživa u rodnom Zadru nakon naporne sezone, Luka Modrić našao se i u društvu poznate regionalne influencerice Hane Hadžiavdagić.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ovih dana puni baterije u rodnom Zadru nakon završetka klupske sezone i nastupa sa Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu. Jedan od trenutaka s odmora završio je i na društvenim mrežama, gdje se zajedničkom fotografijom pohvalila influencerica Hana Hadžiavdagić-Tabaković.

Hana Hadžiavdagić Tabaković - 1 Foto: Instagram

Na fotografiji snimljenoj u jednom zadarskom restoranu Hana i Luka poziraju zagrljeni i nasmijani, a objava je ubrzo privukla brojne reakcije pratitelja.

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''Jedan je Luka Modrić'', napisala je influencerica uz fotografiju, a objavu je zaključila porukom ''dušmani šic šic'', izrazom koji često koristi na svojim društvenim mrežama.

Ispod objave nizali su se brojni komentari pratitelja. Osim komplimenata na račun hrvatskog kapetana, jedan se pratitelj našalio pitanjem koje posljednjih mjeseci često kruži među navijačima: ''Ide li Luka u penziju ili će još igrati?''

Hana Hadžiavdagić Tabaković - 6 Foto: Instagram

Hana Hadžiavdagić Tabaković - 8 Foto: Instagram

Hana Hadžiavdagić-Tabaković jedna je od najpoznatijih influencerica u regiji. Rođena je u Sarajevu, a tijekom godina izgradila je uspješnu karijeru na društvenim mrežama, gdje je prati više od 750 tisuća ljudi. Javnosti je poznata i po nadimku ''bosanska Paris Hilton'', koji je stekla zbog svog prepoznatljivog modnog izričaja i medijske prisutnosti, a danas vodi i vlastiti brend pod nazivom ''Opet najljepša''.

Hana Hadžiavdagić Tabaković Foto: Hana Hadžiavdagić Tabaković/Instagram

Hana Hadžiavdagić nedavno je pokazala kako uživa u ljetu, a njezine fotografije u bikiniju izazvale su brojne reakcije. Više pročitajte OVDJE.

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