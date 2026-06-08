Bikini, jahta i tirkizno more: Ženstvene obline regionalne influencerice osvojile su Instagram

Poznata bosanskohercegovačka influencerica Hana Hadžiavdagić Tabaković ponovno je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je objavila atraktivne fotografije u bikiniju snimljene na jahti usred tirkiznog mora.
Jedna od najpoznatijih regionalnih influencerica, Hana Hadžiavdagić Tabaković, ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja objavom fotografija koje su u kratkom roku preplavile društvene mreže.3 vijesti o kojima se priča mali je nevjerojatan! Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata! divna vijest! Rodila je Martina Stjepanović Meter, otkriven je i spol! izazvala hrpu komentara Pitate se kako Jennifer Lopez izgleda bez trunke šminke? Ovo je njezino lice u 57. godini!
Hana je podijelila atraktivne kadrove snimljene na jahti usred kristalno čistog mora, gdje pozira u upečatljivom bikiniju i uživa u sunčanom danu. Na fotografijama se može vidjeti kako opušteno ispija vino te uživa u morskim čarima, a njezin besprijekoran izgled nije prošao nezapaženo.
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Objava je vrlo brzo prikupila brojne reakcije, lajkove i komentare oduševljenih pratitelja koji su joj uputili niz komplimenata. Mnogi su istaknuli kako Hana izgleda fantastično te da je još jednom pokazala zašto slovi za jednu od najutjecajnijih i najpraćenijih influencerica u regiji.
Hana Hadžiavdagić Tabaković - 3 Foto: Instagram
Hana Hadžiavdagić Tabaković Foto: Hana Hadžiavdagić Tabaković/Instagram
''La bomba'', ''Divnaaa'', ''Naravno, opet najljepša'', pohvalili su je.
Nije tajna da Hana redovito dijeli trenutke iz privatnog života i putovanja, no čini se da su upravo ove fotografije među onima koje su izazvale najviše reakcija u posljednje vrijeme.
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Hana Hadžiavdagić Tabaković - 6 Foto: Instagram
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