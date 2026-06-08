Jakov Jozinović uoči koncerata u Areni Zagreb objavio veliku novost, čestitale mu Prija i Nina Badrić!

Nakon mjeseci iščekivanja, Jakov Jozinović konačno je otkrio detalje svog prvog albuma.

Jedan od najpopularnijih mladih glazbenika u regiji, Jakov Jozinović, razveselio je svoje obožavatelje velikom objavom na Instagramu. Pjevač je otkrio da njegov prvi studijski album pod nazivom "Ja za čuda letim" izlazi 14. lipnja 2026. godine, a uz datum izlaska podijelio je i kompletan popis pjesama koje će se naći na albumu.

Na vizualu koji je objavio mogu se vidjeti naslovi svih osam pjesama.

Uz objavu je kratko poručio: "Ja za čuda letim" MOJ PRVI ALBUM | 14.06.2026. Presave link u opisu'', čime je dodatno podigao uzbuđenje među pratiteljima.

Posebnu pažnju privukla je činjenica da će album nositi naziv po pjesmi "Ja za čuda letim", koju je Jakov također najavio zasebnom objavom uz vizual na kojem lebdi iznad polja pod oblacima.

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Reakcije fanova nisu izostale. U komentarima su mu podršku pružile brojne poznate osobe, među kojima i Aleksandra Prijović i Nina Badrić, dok su obožavatelji objavu zatrpali emotikonima srca i riječima podrške.

Jozinović je posljednjih mjeseci jedan od najtraženijih mladih izvođača na domaćoj i regionalnoj sceni, a najava prvog albuma predstavlja važan korak u njegovoj karijeri. Očekivanja publike su velika, posebno nakon uspjeha pjesama "Polje ruža" i "Ja volim", koje su mu donijele dodatnu popularnost.

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Jakov Jozinović - 4 Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

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