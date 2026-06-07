Jakov Jozinović objavio isječak nove pjesme pa skupio 800 tisuća pregleda u 24 sata!

Jakov Jozinović oduševio je pratitelje kratkim isječkom nove pjesme s nadolazećeg albuma, koji je na TikToku u samo 24 sata prikupio gotovo 744 tisuće pregleda.

Jakov Jozinović ponovno je izazvao veliko zanimanje među pratiteljima nakon što je na TikToku objavio kratki teaser s nadolazećeg albuma. Isječak od svega 16 sekundi u samo jednom danu pregledan je gotovo 744 tisuće puta.

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Uz video je napisao: "Ja kad skužim da Arena Zagreb prva sluša novi album!! Pogodite datum izlaska", dodatno potaknuvši znatiželju publike koja s nestrpljenjem očekuje njegov novi glazbeni projekt.

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@jakov.jozinovic Ja kad skužim da Arena Zagreb prva sluša novi album!! Pogodite datum izlaskaaaa 🫶🏻🫶🏻 ♬ original sound - Jakov Jozinovic

U objavljenom videu može se čuti dio refrena:

"Jer ti si moja želja, početak i kraj.

Do kraja svijeta, zato postojim ja.

Voljet te, ljubit ću te, briga me za druge.

S tobom živim snove, s tobom želim noći lude".

Prve reakcije sugeriraju da bi pjesma mogla slijediti uspjeh njegova hita "Ja volim". Brojni obožavatelji u komentarima su poručili kako jedva čekaju čuti cijeli album, a mnogi priznaju da su refren počeli pjevušiti već nakon prvog slušanja.

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Jakov Jozinović Foto: Danko Šimunović

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

Popularnost mladog Vinkovčanina posljednjih mjeseci ne prestaje rasti. Nakon velikog uspjeha u Beogradu, pred njim su i dva koncerta u Areni Zagreb, zakazana za 19. i 20. lipnja, dok je zbog velikog interesa publike u Beču već dodan i drugi datum nastupa.

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