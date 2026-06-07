Novi potez kraljevskih članova pokazao koliko je princ Harry izoliran od svoje obitelji

Princ Harry nije bio među uzvanicima na drugom vjenčanju svog bratića Petera Phillipsa, što mnogi vide kao još jedan znak dubokog razdora unutar britanske kraljevske obitelji i njegovog udaljavanja od rodbine nakon preseljenja u SAD.

Drugo vjenčanje Petera Phillipsa, najstarijeg unuka kraljice Elizabete II., ponovno je u fokus stavilo zategnute odnose unutar britanske kraljevske obitelji.

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Dok su među uzvanicima bili kralj Charles, kraljica Camilla i princ William, princ Harry nije prisustvovao ceremoniji na kojoj je Peter oženio Harriet Sperling.

Vjenčanje Petera Phillipsa i Harriet Sperling - 5 Foto: Profimedia

Ovakav razvoj događaja posebno je zanimljiv jer su Harry i Peter godinama bili vrlo bliski. Odrastali su zajedno, dijelili važne obiteljske trenutke i bili podrška jedan drugome tijekom najtežih razdoblja nakon smrti princeze Diane. Također su prisustvovali međusobnim vjenčanjima - Harry Peterovu 2008., a Peter Harryjevu i Meghaninu deset godina kasnije.

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Vjenčanje Petera Phillipsa i Harriet Sperling - 4 Foto: Profimedia

Vjenčanje Petera Phillipsa i Harriet Sperling - 3 Foto: Profimedia

No odnosi su se s vremenom promijenili. Kako prenosi magazin Hello, izvor blizak mladoženji tvrdi da Peter i Harry već godinama nisu u kontaktu.

"Jednostavno su izgubili kontakt. Zato nije ni pozvan", objasnio je izvor.

Dodatni razlog mnogi vide u dugotrajnom sukobu između Harryja i princa Williama. Braća navodno više ne komuniciraju, a Harry je ranije priznao da mu dio obitelji nije oprostio objavu memoara Spare, u kojima je iznio niz privatnih detalja iz života kraljevske obitelji.

Vjenčanje Petera Phillipsa i Harriet Sperling - 2 Foto: Profimedia

Vjenčanje Petera Phillipsa i Harriet Sperling - 1 Foto: Profimedia

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S obzirom na ograničen broj uzvanika i osjetljive obiteljske odnose, Harryjev izostanak mnogi smatraju još jednim pokazateljem koliko su se udaljili od ostatka kraljevske obitelji otkako se preselio u SAD.

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