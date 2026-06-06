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Otkrivena lokacija vjenčanja Taylor Swift? Jedan detalj potaknuo je lavinu nagađanja

Piše E. G., Danas @ 23:18 Celebrity komentari
Taylor Swift i Travis Kelce - 1 Taylor Swift i Travis Kelce - 1 Foto: Profimedia

Prema pisanju stranih medija, Taylor Swift i Travis Kelce navodno planiraju spektakularno vjenčanje u Madison Square Gardenu u New Yorku, no fanovi pjevačice sumnjaju u ove navode.

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