Otkrivena lokacija vjenčanja Taylor Swift? Jedan detalj potaknuo je lavinu nagađanja

Prema pisanju stranih medija, Taylor Swift i Travis Kelce navodno planiraju spektakularno vjenčanje u Madison Square Gardenu u New Yorku, no fanovi pjevačice sumnjaju u ove navode.

Ovoga ljeta očekuje se vjenčanje koje će zasigurno nositi titulu vjenčanja godine. U pitanju je, naravno, svadba Taylor Swift i Travisa Kelceja, zbog čega se strani mediji bore tko će objaviti više navodno insajderskih informacija.

Jedna od tih informacija je kako je popularni par odabrao legendarnu dvoranu Madison Square Garden u New Yorku za svoje vjenčanje.

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Taylor Swift i Travis Kelce - 4 Foto: Profimedia

Prema informacijama koje su posljednjih dana objavili TMZ, Page Six i Daily Mail, slavni par navodno je odabrao upravo kultnu njujoršku dvoranu, koja može primiti i do 22 tisuće ljudi, za svoje vjenčanje koje će se navodno održati 3. srpnja. Iako službene potvrde još nema, izvori tvrde da su Taylor i Travis odlučili prirediti spektakularnu ceremoniju na lokaciji koja može ugostiti tisuće ljudi i to tijekom produženog vikenda za američki Dan nezavisnosti.

Madison Square Garden - 2 Foto: Profimedia

Madison Square Garden - 1 Foto: Profimedia

Zanimljivo je da bi upravo sigurnost mogla biti jedan od glavnih razloga odabira Madison Square Gardena.

Prema navodima stranih medija, dvorana ima više zasebnih ulaza i omogućava strogo kontroliran pristup gostima, što je iznimno važno za jedan od najpoznatijih parova današnjice. Navodno će čak i uzvanici do posljednjeg trenutka biti držani u neizvjesnosti oko točne lokacije ceremonije.

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Međutim, Swiftičini fanovi, znani i kao Swiftiesi, sumnjaju da je ovo točna informacija, vjerujući kako je ovo samo potez tima pjevačice kako bi eventualno otkrili izvor curenja informacija.

Taylor Swift i Travis Kelce - 5 Foto: Profimedia

Taylor Swift i Travis Kelce - 2 Foto: Profimedia

"Ovo je očito namjerno skretanje pažnje. Ako svi paparazzi budu čekali vjenčanje u Madison Square Gardenu, neće biti ni blizu pravom mjestu održavanja", "Nevjerojatno je kako je netko izmislio ovu priču, poslao je stranici koja objavljuje glasine, a sada su na nju nasjeli i veliki mediji", "Progutali su priču-udicu. Ovo je mamac kako bi se pažnja odvratila od mjesta na kojem će se zapravo vjenčati", "Toliko su uspješno skrivali zaruke, dva albuma i spot za pjesmu Ophelia. Javnost neće saznati ništa o vjenčanju dok ono ne bude gotovo", "Ovo je toliko apsurdno da se nadam kako je riječ o jednoj od lažnih priča koje je namjerno plasirala nekom od potencijalnih gostiju samo kako bi sve ostalo u tajnosti", "Page Six je pouzdan otprilike koliko i pijana djevojka u baru koja tvrdi da ih je vidjela kako se ljube u McDonald'su", napisali su fanovi na Redditu.

Taylor Swift i Travis Kelce - 3 Foto: Profimedia

Par je zajedno od ljeta 2023., a zaručili su se početkom kolovoza 2025. godine, dok su samu vijest objavili dva tjedna kasnije.

Par poslije vjenčanja planira odlazak na medeni mjesec, a kao jedna od destinacija se spominje i Hrvatska. Više o tome pročitajte OVDJE.

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