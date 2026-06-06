Tko je pravio društvo Dikanu na špici? Sunčano prijepodne proveo je u posebnom društvu

Josip Dikan Radeljak iskoristio je sunčanu zagrebačku špicu za obiteljsku šetnju u društvu kćeri Lane Radeljak i njezina zaručnika Antonija Barišića.

Sunčana prva lipanjska subota ponovno je privukla brojne Zagrepčane i poznata lica u središte grada, a među onima koji nisu propustili tradicionalnu šetnju špicom bio je i Josip Dikan Radeljak.

Poznati poduzetnik i producent uživao je u ugodnom prijepodnevu u društvu svoje kćeri Lane Radeljak i njezina zaručnika Antonija Barišića. Trojac je opušteno prošetao središtem Zagreba, privlačeći pažnju prolaznika i fotografa okupljenih na Cvjetnom trgu.

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Josip Dikan Radeljak, Lana Radeljak i Antonio Barišić - 1 Foto: Josip Moler/Cropix

Josip Dikan Radeljak, Lana Radeljak Foto: Josip Moler/Cropix

Lana je za izlazak odabrala jednostavnu, ali efektno stiliziranu kombinaciju u crnoj boji. Uz crnu majicu i široke traperice visokog struka nosila je sunčane naočale i tenisice, dok je kosu skupila u visoki rep. Njezin zaručnik odlučio se za ležerno ljetno izdanje, a Dikan je ostao vjeran klasičnom stilu kombinirajući bijelu košulju i plave hlače.

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Fotografi su zabilježili trenutke u kojima je Dikan razgovarao s kćeri i budućim zetom, a njihovo dobro raspoloženje bilo je vidljivo tijekom cijele šetnje.

Josip Dikan Radeljak, Lana Radeljak i Antonio Barišić - 4 Foto: Josip Moler/Cropix

Josip Dikan Radeljak, Lana Radeljak i Antonio Barišić Foto: Josip Moler/Cropix

Lana Radeljak, koja mnoge podsjeća na slavnu majku, pokojnu Enu Begović, posljednjih je godina izgradila uspješnu karijeru izvan medijske pozornosti, iako javnost i dalje prati njezin život zbog poznatih roditelja. Zaruke s Barišićem privukle su velik interes javnosti, a par se rijetko pojavljuje zajedno u javnosti, zbog čega je njihov dolazak na špicu privukao dodatnu pažnju.

Josip Dikan Radeljak, Lana Radeljak i Antonio Barišić - 3 Foto: Josip Moler/Cropix

Zagrebačka špica još je jednom potvrdila status omiljenog mjesta okupljanja domaće javne scene, a obiteljska šetnja Josipa Dikana Radeljaka, Lane i Antonija bila je među zapaženijim prizorima ove sunčane subote.

Tko je još bio na špici, pogledajte OVDJE.

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