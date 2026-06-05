Meghan Markle opet na meti kritika: Zbog fotografija kćeri optužuju je za licemjerje

Objavom novih fotografija kćeri Lilibet Meghan Markle ponovno je izazvala raspravu o privatnosti djece na društvenim mrežama. Dok njezin tim tvrdi da pažljivo štiti identitet svoje djece, kritičari joj zamjeraju što istovremeno upozorava na opasnosti interneta i sve češće dijeli obiteljske trenutke s milijunima pratitelja.

Meghan Markle ponovno se našla na meti kritika nakon što je povodom petog rođendana kćeri Lilibet podijelila nove obiteljske fotografije na Instagramu, piše Daily Mail.

Više o tim fotografijama čitajte OVDJE.

Vojvotkinja od Sussexa objavila je dosad najjasnije fotografije svoje kćeri pred svojih 4,6 milijuna pratitelja, samo nekoliko tjedana nakon što je javno upozoravala na opasnosti društvenih mreža za djecu.

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Uz objavu pod nazivom "Naša djevojčica iz snova", Meghan je podijelila nekoliko fotografija Lilibet u vrtu obiteljske kuće u Montecitu. Na jednoj od njih djevojčica promatra cvijet, dok druga prikazuje emotivan obiteljski trenutak u kojem je Harry drži u naručju, a Meghan je grli. Iako Lilibetino lice nije potpuno vidljivo, fotografije otkrivaju više nego što je javnost dosad imala priliku vidjeti.

Meghan Markle i Lilibet - 2 Foto: Profimedia

Meghan Markle i Lilibet - 1 Foto: Profimedia

Nove objave dolaze nakon što je Meghan prošlog mjeseca održala govor na događaju Svjetske zdravstvene organizacije u Ženevi, gdje je pozvala na snažniju zaštitu djece na internetu. Tada je upozorila da digitalne platforme često stavljaju profit ispred sigurnosti korisnika te poručila da djeca ne smiju postati "proizvodi ni pokusni kunići društvenih mreža".

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Upravo zbog toga dio javnosti optužio ju je za licemjerje. Kritike su se pojačale nakon što je neposredno prije odlaska u Ženevu objavila fotografiju na kojoj se vidi Lilibet, kao i dio njezina luksuznog ormara prepunog dizajnerske odjeće. Pojedini komentatori smatraju da Meghan istovremeno kritizira društvene mreže, dok vlastiti profil koristi za promociju obiteljskog života, brenda As Ever, podcasta i drugih poslovnih projekata.

Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Iz Meghanina tima odbacuju takve tvrdnje. Njezin glasnogovornik poručio je kako postoji velika razlika između dijeljenja obiteljskih trenutaka i izlaganja djece javnom pritisku. Naglašavaju da Meghan i Harry i dalje nastoje zaštititi privatnost svoje djece tako što ne objavljuju njihove fotografije u potpunosti i pažljivo biraju sadržaj koji dijele s javnošću.

Posljednjih mjeseci Meghan je ipak osjetno otvorenija kada je riječ o obiteljskim objavama. Tako je pratiteljima pokazala dijelove proslave Noći vještica, obiteljskog odmora u Disneylandu, kao i nekoliko dosad neviđenih fotografija Archieja i Lilibet. Posebnu pozornost izazvala je i snimka na kojoj ona i Harry plešu u hotelskoj sobi neposredno prije Lilibetina rođenja.

Meghan Markle i Lilibet - 4 Foto: Profimedia

Meghan Markle i Lilibet - 5 Foto: Profimedia

Stručnjaci za brendiranje smatraju da se ne radi o potpunom odustajanju od privatnosti, nego o pažljivo osmišljenoj strategiji. Prema njihovom mišljenju, Meghan sve češće otkriva detalje obiteljskog života kako bi dodatno ojačala imidž svog lifestyle brenda, koji se temelji na temama doma, majčinstva i obiteljskih vrijednosti.

Bez obzira na podijeljena mišljenja, jedno je sigurno – svaka nova fotografija Archieja i Lilibet izaziva veliko zanimanje javnosti, a rasprava o granici između privatnosti i prisutnosti djece na društvenim mrežama ponovno je otvorena.

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