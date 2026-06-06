Danijela Dvornik prekrila tetovažu posvećenu Dini: "Došlo je vrijeme za nešto novo"

Danijela Dvornik prekrila je staru tetovažu posvećenu Dini Dvorniku novim motivom zmaja i lotosa, koji za nju simboliziraju osobni rast, unutarnji mir i prihvaćanje svih životnih faza.

Danijela Dvornik odlučila je zatvoriti jedno poglavlje svog života i staru tetovažu na leđima zamijeniti potpuno novim motivom.

Na društvenim mrežama pokazala je rezultat transformacije te otkrila kako je prije nešto više od tjedan dana prepravila tetovažu koja je godinama bila posvećena njezinom pokojnom suprugu Dini Dvorniku.

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U videu koji je podijelila s pratiteljima Danijela je pokazala novu tetovažu sastavljenu od zmaja i lotosova cvijeta, a uz objavu je detaljno objasnila simboliku koja se krije iza njezina novog izbora. Istaknula je kako stara tetovaža više nije bila reprezentativna te da je došlo vrijeme za promjenu koja bolje odražava fazu života u kojoj se danas nalazi.

Danijela Dvornik Foto: Instagram Screenshot

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"Sad imam zmaja i lotus. Moj zmaj simbolizira razvoj, rast i kretanje prema naprijed, što u osnovi ima puno zajedničkog i s mojim horoskopskim znakom. Lotos je jedan od najjačih simbola osobne transformacije. Raste iz mulja, ali cvjeta iznad površine vode", napisala je Danijela. Dodala je kako se zmaj zatvara u krug oko cvijeta, a upravo taj krug simbolizira cjelovitost, životne cikluse, ravnotežu, vječnost i prihvaćanje svih faza života.

Danijela Dvornik Foto: Instagram

Danijela Dvornik Foto: Instagram

Danijela Dvornik Foto: Instagram

Nova tetovaža za Danijelu ima posebno emotivno značenje. "Zmaj predstavlja snagu koju drugi vide. Lotos predstavlja mir koji sam pronašla u sebi", poručila je. Priznala je i kako svaka njezina tetovaža označava određenu životnu fazu, a ova najnovija simbolizira osobni rast, prihvaćanje i novi početak.

Objavu je podijelila iz svog omiljenog kutka za opuštanje, ispijajući jutarnju kavu u vrtu okruženom cvijećem. "Napokon mogu ispijati svoju jutarnju kavu u okruženju koje me veseli i opušta, uz sve ove predivne boje cvijeća", napisala je, dajući do znanja kako danas uživa u miru koji je pronašla nakon brojnih životnih izazova.

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