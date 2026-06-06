Našem influenceru javila se osoba koja ga je maltretirala u školi

Marco Cuccurin otkrio je da je za rođendan dobio neočekivanu ispriku od osobe koja ga je maltretirala u srednjoj školi.

Influencer Marco Cuccurin podijelio je sa svojim pratiteljima iznimno emotivan trenutak koji ga je duboko dirnuo.

U videu simboličnog naziva "POV: Dobio si najbolji poklon za rođendan: ispriku od osobe koja te maltretirala u srednjoj školi", Marco je otkrio da je nakon mnogo godina primio poruku osobe koja mu se ispričala za ponašanje iz školskih dana.

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Marco Cuccurin - 1 Foto: Instagram Screenshot

Marco Cuccurin - 4 Foto: Instagram Screenshot

Marco Cuccurin - 5 Foto: Instagram Screenshot

U poruci koju je podijelio, bivša školska kolegica prisjetila se vremena kada su zajedno pohađali srednju školu te priznala kako su ga ona i njezine prijateljice ismijavale jer se odijevao i ponašao drugačije od većine. Kolegica je danas, kao odrasla osoba, odlučila preuzeti odgovornost za svoje postupke i uputiti iskrenu ispriku u svoje, ali i u ime drugih koji su sudjelovali u zadirkivanju.

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Marco nije skrivao koliko mu ta gesta znači. Priznao je da ga je upravo činjenica da je riječ o osobi iz njegove prošlosti posebno dirnula te naglasio kako je ovo možda najljepši poklon koji je mogao dobiti za rođendan.

"Ispriku od nekoga tko me nije poštovao, od nekoga tko me vrijeđao, od nekoga tko mi je radio ružne stvari u srednjoj školi", rekao je, istaknuvši kako vjeruje da za promjenu nikada nije kasno.

Marco Cuccurin - 3 Foto: Instagram Screenshot

Marco Cuccurin Foto: Josip Moler/Cropix

Marco Cuccurin i Ivan Rakitić - 3 Foto: Instagram

Svojim je pratiteljima poslao i snažnu poruku podrške svima koji se trenutačno suočavaju s vršnjačkim nasiljem ili osjećajem neprihvaćenosti. Poručio je da će stvari s vremenom biti bolje, da ljudi odrastaju i mijenjaju se te da nikada ne treba odustati od vlastite autentičnosti.

"Toliko godina kasnije i dalje želim biti svoj, autentičan i ništa mi to ne može oduzeti", zaključio je Marco, čiji je video izazvao brojne reakcije i podršku pratitelja na društvenim mrežama.

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