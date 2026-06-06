Noge za kojima su se okretale glave: Seve je izazvala pravu pomutnju među fanovima!

Severina je na prepunom Kačićevom trgu u Makarskoj održala koncert za pamćenje u sklopu WTA Makarska Opena.

Severina je priredila pravi glazbeni spektakl na prepunom Kačićevom trgu u Makarskoj, gdje je nastupila u sklopu jubilarnog WTA Makarska Opena.

Večer je otvorila hitovima "Brad Pitt" i "Uzbuna", a već od prvih taktova bilo je jasno da publiku očekuje koncert za pamćenje. U blistavoj svjetloplavoj haljini Juraja Zigmana ukrašenoj šljokicama i resicama, pjevačica je rasplesala i raspjevala nekoliko tisuća okupljenih obožavatelja, pokazavši i impresivne pokrete koje mnogi ne bi mogli napraviti.

Galerija 25 25 25 25 25

Severina - 9 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Severina - 1 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Severina - 6 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Tijekom koncerta nizali su se njezini najveći hitovi poput "Generale", "Dalmatinka", "Tarapana", "More tuge", "Gas, gas", "Virujen u te", "Prijateljice" i "Mala je dala", a Severina je između pjesama u svom prepoznatljivom stilu zabavljala publiku duhovitim komentarima. Posebno je oduševila kada je pohvalila atmosferu na Kačićevom trgu.

"Opravdali ste titulu najboljeg mješovitog zbora. Makarska, bili ste najbolji!", poručila je okupljenima. Emotivno se prisjetila i svoje povezanosti s gradom, zahvalivši Franceski Beroš, nekadašnjoj dadilji njezina sina Aleksandra, koja dolazi upravo iz Makarske.

Severina - 4 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Severina - 7 Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Pogledaji ovo Zanimljivosti Što se stvarno događalo iza kulisa? Kultnu hit-seriju prati niz tragedija i sukoba

Poseban trenutak dogodio se i pred sam kraj koncerta kada je zajedno sa svojim bendom zagrljena otpjevala bezvremenski hit Novih fosila "Za dobra stara vremena". Publika je svaku riječ pjevala uglas, stvarajući atmosferu zajedništva koja je obilježila cijelu večer.

Severina je još jednom potvrdila zašto već desetljećima nosi titulu jedne od najomiljenijih regionalnih glazbenih zvijezda, a Makarska joj je uzvratila nezaboravnom energijom i ovacijama koje će se još dugo prepričavati.

Sjećate li se Severininog nastupa na Eurosongu? Ovaj trenutak Hrvatska pamti već 20 godina, o čemu više čitajte OVDJE.

Znate li da njezin sin ima još jedno ime? Ponosna Seve otkrila ga je nedavno tijekom njegove krizme, o čemu više čitajte OVDJE.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi: "Izgubila sam deset godina"

1/38 >> Pogledaji ovu galeriju +33 Nekad i sad Zašto je kraljica komedija nestala iz javnosti? Iza blistave karijere krili su se brodolomi i osobne borbe

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity U odličnoj je formi: Mini haljina Aleksandre Prijović privukla je sve poglede

Pogledaji ovo Zanimljivosti Što se dogodilo bivšem princu? Fotografije zabrinjavajućeg detalja na licu obilaze svijet

Pogledaji ovo Zanimljivosti Meghan Markle opet na meti kritika: Zbog fotografija kćeri optužuju je za licemjerje

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.