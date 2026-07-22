Njihove obiteljske zgode ujedinile su cijelu regiju, s nama su priznali: "Nismo očekivali da će biti tako''

Jedna od najomiljenijih obitelji na društvenim mrežama u regiji uskoro postaje bogatija za još jednog člana. Marija i Strahinja Ćalović u razgovoru za naš portal otkrivaju kako izgleda njihova svakodnevica, što ih je roditeljstvo naučilo i zašto, unatoč milijunskim pregledima, obitelj uvijek stavljaju na prvo mjesto.

Ljeto za mnoge znači odmor, sporiji ritam i više vremena s obitelji. No u domu Marije i Strahinje Ćalović dani i dalje počinju vrlo rano, zahvaljujući njihovim najvećim budilicama – djeci. Popularni bračni par, koji svojim humorističnim i obiteljskim sadržajem osvaja publiku diljem regije, uskoro će postati peteročlana obitelj. Dok s nestrpljenjem iščekuju dolazak trećeg djeteta, Vukan i Višnja već imaju svoje male karaktere koji svakodnevicu čine živopisnom i nepredvidivom.

Marija i Strahinja priznaju, tijekom školskih praznika djeca ustaju čak i lakše nego kada moraju u školu.

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"Djeca se bude prije nas, svaki roditelj zna da se tijekom praznika bude sama i puno lakše nego kada idu u školu. Za to vrijeme imaju zadatak umiti se i obući, a smiju pogledati i jedan YouTube video dok im se ne pridružimo i zajedno ne krenemo u novi dan."

Roditeljstvo ih je, kažu, od prvog dana naučilo jednoj važnoj lekciji kojoj se neprestano vraćaju.

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"Roditeljstvo nas je svojevremeno naučilo strpljenju, a sada nas ponovno uči strpljenju, jer ga nikad nije dovoljno. Što smo stariji, sve više analiziramo kako ne napraviti velike pogreške u odnosu s djecom ili kako ispraviti one za koje vidimo da smo ih možda već napravili."

Kad bi svoju obitelj morali opisati u samo tri riječi, izbor pada na radost, veselje i društvo.

Marija Ćalović, Strahinja Ćalović Foto: Instagram

Marija Ćalović, Strahinja Ćalović Foto: Instagram

"Nekako smo sve posložili tako da su djeca ravnopravni članovi obitelji, što je odlično i vjerujemo da će im puno značiti tijekom odrastanja. Jedini potencijalni problem jest to što je u takvom odnosu ponekad teže biti autoritet."

Njihove društvene mreže pune su obiteljskih trenutaka pa mnogi imaju dojam da su kamere stalno uključene. Stvarnost je ipak nešto drukčija.

"Naravno da postoje dani kada ništa ne snimamo. Ljudi misle da se cijeli dan snimamo, što je i logično jer nam je to posao i oni vide samo ono što objavimo. U stvarnosti ima mnogo dana bez snimanja jer imamo i druge obaveze, a ponekad i dane odmora. Kada nešto snimamo, to nikada ne traje dugo, pogotovo kada su djeca uključena. Njihov dio traje svega nekoliko minuta. Više im je dosadno što ponekad moraju biti tihi dok mi snimamo", govore kroz smijeh.

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Iako su u početku očekivali da će njihov sadržaj zanimati ponajprije publiku iz njihove sredine, ubrzo su shvatili da su njihove obiteljske priče univerzalne.

"Nismo očekivali da će biti tako. Mislili smo da će sve ostati vrlo lokalno, a pokazalo se da nas prati cijela regija. Na tome smo zaista zahvalni. Prate nas i ljudi iz cijelog svijeta jer naših ljudi ima posvuda. Gdje god otputujemo, netko nam se javi i poželi dobrodošlicu u svoj grad ili državu."

Marija Ćalović, Strahinja Ćalović Foto: Instagram

Teško im je izdvojiti trenutak u kojem je hobi prerastao u ozbiljan posao.

"Ne možemo se točno sjetiti. Postoje videi koje ljudi možda bolje pamte od drugih, ali nijedan od njih sam po sebi nije donio veliki preokret."

Kako su njihova djeca rasla, tako se mijenjao i sadržaj koji dijele s pratiteljima. Danas mnogo pažljivije čuvaju njihovu privatnost.

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"Dok su bili mali, uglavnom smo dijelili neke simpatične, svakodnevne trenutke. Otkako su krenuli u školu, toga više nema. S publikom podijelimo pokoju zanimljivu dječju izjavu ili neku novu fazu odrastanja, ali više ih ne snimamo za javnost. Snimamo ih samo za naše uspomene jer to zaista volimo."

Na pitanje kako izgleda njihovo idealno obiteljsko ljetovanje, odgovaraju u svom prepoznatljivom, duhovitom stilu.

Marija Ćalović, Strahinja Ćalović Foto: Instagram

"Marija ponese milijun stvari, Strahinja nešto zaboravi, djeca ponesu hrpu grickalica i onda krenemo. Obično te grickalice podijelimo s drugim ljudima pa se kući vratimo, često umorniji nego što smo krenuli jer smo cijelo vrijeme zajedno i stalno u nekoj aktivnosti. Na moru možda čak i manje nego u nekim gradovima. Primjerice, u Londonu smo zajedno radili gotovo 20.000 koraka dnevno."

Premda priznaju da im nije svejedno što će ljudi reći o njihovom sadržaju, s godinama su naučili što je najvažnije.

"Ne bi bilo pošteno reći da nas uopće ne zanima što će netko misliti, ali čovjek s godinama shvati da je jedina uloga u kojoj se zaista dobro osjeća ona u kojoj je svoj."

Marija Ćalović, Strahinja Ćalović Foto: Instagram

Uz lijepe trenutke koje publika vidi, postoje i izazovi o kojima se rjeđe govori. Najviše ih, kažu, donosi odrastanje djece.

"Najveće izazove, koje smo i očekivali, imamo u susretu naše djece s njihovim okruženjem. Ondje čuju različita iskustva i različite obiteljske priče pa onda razgovaramo i objašnjavamo zašto ne funkcionira svaka obitelj na isti način."

Jedna od uspomena kojoj se uvijek vraćaju je prošloljetno putovanje u London.

"Prošlog ljeta bili smo u Londonu i doživjeli nestvarne prizore – od kraljevske palače do mjesta na kojima se snimao Harry Potter. Mislim da će nam to svima ostati duboko urezano u sjećanje, a nadam se da ćemo jednog dana i unuke počastiti istim putovanjem."

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Posao danas dijele zajedno, što im, priznaju, uvelike olakšava organizaciju obiteljskog života.

"Sretni smo što se dobro slažemo i u poslu jer je danas potpuno zajednički. To nas ne opterećuje previše. Da svatko ima svoj posao, sigurno bi bilo puno teže pronaći vrijeme jedno za drugo."

Mladim roditeljima koji ih svakodnevno prate imaju jednostavnu poruku.

Marija Ćalović, Strahinja Ćalović Foto: Instagram

"Sve dolazi iz upornosti, odgovornosti i reda."

A kada bi danas morali krenuti od nule, bez ijednog pratitelja?

"Ne bismo ništa mijenjali."

Najemotivniji odgovor ostavili su za kraj. Jednog dana, kada njihova djeca odrastu i pogledaju sve zajedničke uspomene koje su stvarali, imaju samo jednu želju.

"Voljeli bismo da shvate koliko je i nama bilo lijepo s njima."

Pet kratkih pitanja

More ili planina?

"Djeca, logično, više vole more. Marija više naginje planinama, ali moj strah od visine i zime zasad joj ne dopušta da odnese pobjedu."

Bez čega ne krećete na ljetovanje?

"Mala putna ljekarna i proizvodi za zaštitu od sunca."

Kad biste ovog ljeta mogli isključiti samo jednu obavezu?

"Snimanje."

Kako izgleda vaša savršena ljetna večer bez kamera i društvenih mreža?

"Otvorimo širom naš francuski balkon, gledamo televiziju i slušamo kako grad živi."

Postoji li desert kojem nitko u obitelji ne može odoljeti?

"Marija radi najbolji cheesecake na svijetu, iako ga jedemo i zimi. A Strahinja uvijek kupi preveliku lubenicu koju rijetko uspijemo pojesti do kraja."

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