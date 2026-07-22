Evo kamo je Mate Rimac odveo Willa Smitha nakon ludog adrenalinskog iskustva!

Nakon adrenalinske vožnje u Rimčevoj Neveri Will Smith nastavio je uživati u hrvatskom gostoprimstvu, a Mate Rimac odveo ga je na večeru kod jednog od najpoznatijih domaćih chefova.

Will Smith očito maksimalno koristi boravak u Hrvatskoj. Nakon što mu je Mate Rimac priredio adrenalinsku vožnju u svojoj Neveri, jednom od najbržih električnih hiperautomobila na svijetu, holivudsku zvijezdu odveo je i na večeru kod poznatog hrvatskog chefa Marina Rendića.

Na društvenim mrežama osvanule su fotografije s druženja koje je objavio upravo Marin Rendić. Na njima pozira s Willom Smithom i Matom Rimcem, dok je Rimac objavu podijelio u svojoj priči na Instagramu. Trojac je večer proveo u opuštenoj atmosferi uz vrhunsku gastronomiju.

Mate Rimac, Marin Rendić i Will Smith - 1 Foto: Instagram

Mate Rimac, Marin Rendić i Will Smith - 3 Foto: Instagram

Podsjetimo, Smith je prije toga posjetio kampus Rimac Grupe, gdje mu je Mate Rimac osobno pokazao mogućnosti Nevere. Tijekom vožnje aktiviran je launch control, a uslijedilo je brutalno ubrzanje, od kojeg glumac nije mogao sakriti oduševljenje. Na zatvorenoj stazi Rimac je demonstrirao i driftanje te performanse automobila, dok je Smith sve snimao mobitelom.

Will Smith i Mate Rimac - 3 Foto: Instagram

Will Smith i Mate Rimac - 2 Foto: Instagram

"Ovo je Mate, čovjek koji je dizajnirao i napravio ovo čudo od gotovo 2000 konjskih snaga", rekao je Smith tijekom vožnje, a nakon izlaska iz automobila priznao: "Nikad u životu nisam doživio ništa slično."

Will Smith i Mate Rimac - 1 Foto: Instagram

Čini se da je nakon adrenalinskog iskustva uslijedio nešto mirniji, ali jednako poseban nastavak dana. Večera u društvu Mate Rimca i chefa Marina Rendića zaokružila je posjet slavnog glumca Hrvatskoj, koja mu je u samo jednom danu ponudila spoj vrhunske tehnologije i vrhunske gastronomije.

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