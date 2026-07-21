Pogledajte što je Izabel Kovačić napravila od dresova Vatrenog Matea

Izabel Kovačić svojim je pratiteljima predstavila projekt koji spaja modu, uspomene i nogomet te otkrila kako su originalni dresovi njezina supruga Matea Kovačića pretvoreni u unikatne modne komade.

Izabel Kovačić na Instagramu je predstavila projekt "Memory Off the Pitch", iza kojeg stoji vrlo osobna i emotivna priča.

Supruga hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića pokazala je kako su neki od njegovih najvažnijih nogometnih dresova dobili potpuno novo ruho – pretvoreni su u jedinstvene modne komade.

Izabel Kovačić - 2 Foto: Instagram

Na fotografijama je pozirala u korzetima izrađenima od originalnih Mateovih dresova koje je nosio tijekom bogate karijere, od reprezentativnih nastupa do igranja za neke od najvećih europskih klubova. Među njima su dresovi hrvatske reprezentacije s Eura 2016., Eura 2020., Eura 2024. i iz 2026. godine, kao i dresovi Dinama, Intera, Real Madrida, Chelseaja i Manchester Cityja.

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Uz objavu je objasnila kako projekt za njih predstavlja mnogo više od modnog dizajna.

Izabel Kovačić - 1 Foto: Instagram

"Memory Off the Pitch projekt je nastao iz srca. Ovaj korzet ručno je izrađen od Mateovih originalnih nogometnih dresova, a svaki od njih nosi dio njegova životnog puta – trenutke ponosa, izazova, snova i uspomena koje su oblikovale ne samo njegovu karijeru, već i priču naše obitelji. Ono što je nekad živjelo na nogometnom terenu danas živi u sasvim novom obliku. Dresovi su pretvoreni u suvremeni modni komad koji čuva nešto mnogo vrjednije od same tkanine."

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Izabel Kovačić Foto: Peter Schatz / Alamy / Profimedia

Mateo Kovačić, Izabel Kovačić Foto: Instagram

Dodala je da je riječ o načinu čuvanja uspomena koje imaju neprocjenjivu vrijednost.

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"Za nas je ovo puno više od mode. Ovo je način da najdragocjenije trenutke sačuvamo blizu sebe, odamo počast putu koji smo prošli i podsjetimo se da su neke uspomene jednostavno previše vrijedne da bi ostale spremljene u ladici. One zaslužuju živjeti dalje – blizu srca."

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Izabel je pokazala nekoliko različitih kombinacija u kojima je nosila korzete izrađene od Mateovih dresova. Jedan od upečatljivijih modela nastao je od hrvatskog reprezentativnog dresa s brojem osam, dok je drugi izrađen od njegova dresa Intera.

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