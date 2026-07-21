Vatreni Igor Matanović podijelio divnu vijest: ''Nisam osvojio Svjetsko prvenstvo, ali jesam nešto puno bolje...''

Nakon emotivnog ljeta obilježenog nastupom sa Vatrenima, Igor Matanović ima još jedan veliki razlog za slavlje.

Hrvatski reprezentativac Igor Matanović podijelio je s pratiteljima jednu od najljepših vijesti u svom životu.

Mladi napadač zaručio je svoju dugogodišnju djevojku Jelenu, a romantične fotografije prosidbe na morskoj obali brzo su osvojile društvene mreže.

Igor Matanović s djevojkom Jelenom - 3 Foto: Instagram

Uz niz fotografija koje prikazuju trenutak prosidbe, zalazak sunca, svijeće, lampice i zaručnički prsten, Matanović je napisao kratku, ali znakovitu poruku na engleskom:

"Nisam osvojio Svjetsko prvenstvo, ali jesam nešto puno bolje! Rekla je ''da''!". Objavu pogledajte OVDJE.

Igor Matanović s djevojkom Jelenom - 6 Foto: Instagram

Igor Matanović s djevojkom Jelenom - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Nekad i sad Bucu iz Smogovaca danas ćete teško prepoznati, a i potpuno je promijenio profesiju!

Na fotografijama se vidi kako je nogometaš kleknuo pred Jelenu na romantično uređenoj plaži, okruženoj svijećama i dekoracijama, nakon čega je uslijedio zagrljaj i slavlje. Posebnu pozornost privukla je fotografija na kojoj njegova zaručnica ponosno pokazuje blistavi prsten.

Galerija 5 5 5 5 5

Par svoju vezu uglavnom drži podalje od očiju javnosti, no povremeno podijele zajedničke trenutke s putovanja i posebnih životnih događaja. Jelena je Igoru velika podrška tijekom njegove nogometne karijere, a uz njega je bila i tijekom reprezentativnih obveza te najvećih sportskih uspjeha.

Matanović je rođen u Hamburgu, a iako je odrastao u Njemačkoj, odlučio je nositi dres hrvatske reprezentacije. Nakon dobrih nastupa u Bundesligi i za Vatrene, prometnuo se u jednog od najperspektivnijih hrvatskih napadača, a ovo ljeto nastupio je i na svom prvom velikom natjecanju s reprezentacijom.

Igor Matanović s djevojkom Jelenom - 5 Foto: Instagram

Igor Matanović i djevojka Jelena - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Preminuo je legendarni Mazalo iz Smogovaca, voljene domaće serije

Više o ljubavnoj priči Igora Matanovića i njegove sadašnje zaručnice Jelene pročitajte OVDJE, a prisjetite se i zašto je Matanović postao tema medija nakon utakmice s Portugalom OVDJE.

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Severina na koncertu progovorila o sudskim postupcima i dobila gromoglasnu podršku publike

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Donna Vekić pokazala brata, kojeg rijetko viđamo u javnosti, velika su podrška jedno drugom