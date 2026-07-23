Chef koji je kuhao Willu Smithu za Novu TV otkrio kakva mu je jela spremio: ''Trudili smo se predstaviti hrvatske proizvode''

Dnevnik Nove TV jedini je uspio uhvatiti jednu od najvećih svjetskih zvijezda tijekom boravka u Zagrebu. Will Smith nekoliko je dana uživao u Hrvatskoj: od naše kuhinje do druženja s Hrvatima. Što ga je oduševilo i kada se ponovno vraća, doznala je naša Sara Duvnjak.

Jedan od najpoznatijih holivudskih glumaca Will Smith posljednjih je nekoliko dana boravio u Zagrebu, a među prvim postajama bila je vožnja u Rimčevoj Neveri.

Zašto je oskarovac, glumac, producent i glazbenik stigao u Hrvatsku, službeno nije otkriveno. No zna se da je u Zagrebu boravio od nedjelje do srijede, a Dnevnik Nove TV bio je jedina televizijska ekipa koja ga je uspjela zaustaviti neposredno prije odlaska prema zračnoj luci.

Sara Duvnjak, Will Smith Foto: Nova TV

Will Smith u Hrvatskoj - 1 Foto: Boris Kovacev/Cropix

''Sve je bilo spektakularno. Veselim se ponovnom dolasku. Vratit ću se'', rekao je.

Mate Rimac odveo ga je i na večeru pa je Smith kratko prokomentirao i hrvatsku kuhinju.

''Bilo je odlično, puno vam hvala!'', zaključio je Will.

Will Smith u Hrvatskoj - 3 Foto: Boris Kovacev/Cropix

Will Smith u Hrvatskoj - 4 Foto: Boris Kovacev/Cropix

Da su ga hrvatski okusi osvojili, bilo je jasno i za stolom. Tijekom večere nije skrivao oduševljenje jelima, ali ni atmosferom.

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Za jelovnik je bio zadužen jedan od najcjenjenijih hrvatskih chefova, Marin Rendić, koji je za Smitha pripremio spoj domaćih namirnica i mediteranskih okusa.

''Pripremali smo škampe, brancina, hrvatski foie gras. Trudili smo se predstaviti hrvatske proizvode i prije svega mu prikazati što Hrvatska ima. Bio je tu desert od čokolade i maline, bilo je tu tune... pretežno ribe'', ispričao je Marin.

Marin Rendić Foto: Dnevnik Nove TV

A baš kao što je rekao i nama, dojmovi nakon večere bili su više nego pozitivni.

''Moram priznati da su on i cijelo društvo bili jako zadovoljni. Na kraju su ustali i zapljeskali nam. Stvarno, stvarno pristupačan, jednostavan, ugodan i jako, jako dobra energija bila je za tim ručkom.''

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A da iz Hrvatske ponese i uspomenu koju neće tako lako zaboraviti, pobrinuo se Mate Rimac.

Will Smith i Mate Rimac - 3 Foto: Instagram

Will Smith i Mate Rimac - 2 Foto: Instagram

Ako je suditi prema njegovim riječima, ali i informacijama koje neslužbeno doznajemo, Will Smith u Hrvatskoj nije bio posljednji put. Njegov novi dolazak očekuje se vrlo brzo.

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