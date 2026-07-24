Will Smith nije jedini: Zašto bogati i slavni iz cijelog svijeta vole Lijepu Našu?

Lijepa naša privlači i mnoge poznate. Dolazak Willa Smitha u Zagreb privukao je veliku pozornost, ali on je samo jedno u nizu svjetski poznatih imena koja su ovoga ljeta izabrala Hrvatsku. Brooke Shields, John Malkovich i Lucas Bravo također uživaju na našoj obali, u gradovima i prirodnim ljepotama. Što ih sve privlači nama, pogledajte u priči Dijane Kardum.

Ako je suditi prema ovogodišnjoj turističkoj sezoni, Hrvatska je ponovno postala omiljena destinacija svjetskih zvijezda. Od hollywoodskih glumaca do poznatih televizijskih lica – ljepote naše obale, nacionalnih parkova i gradova privlače goste iz cijelog svijeta. Will Smith u Hrvatsku je stigao poslovno. U Zagrebu se susreo s Matom Rimcem, provozao se u električnoj jurilici i hrvatske inovacije predstavio milijunima pratitelja na društvenim mrežama.

Will je s ekipom Dnevnika Nove TV podijelio i dojmove svojeg boravka.

''Sve je bilo spektakularno. Veselim se povratku. Vratit ću se'', poručio je.

Malo prije njega u Hrvatskoj je boravila i Brooke Shields. Slavna američka glumica odmor je provela u Dalmaciji, obišla Nacionalni park Krka i Trogir te uživala u lokalnoj gastronomiji. Fotografije s njezina boravka brzo su obišle društvene mreže i svjetske medije.

Hrvatskom je oduševljena i komičarka te televizijska voditeljica Chelsea Handler. S pratiteljima je podijelila prizore s Hvara i Jadrana, uz poruku da je Hrvatska "prekrasna zemlja". Dio odmora provela je upravo u društvu Brooke Shields.

Will Smith u Hrvatskoj - 4 Foto: Boris Kovacev/Cropix

I ove je godine Lijepu Našu za svoj odmor izabrala Ivana Miličević, holivudska glumica hrvatskih korijena, koja ljetuje na Braču.

Poznati i slavni iz godine u godinu ističu gostoljubivost domaćina, sigurnost, vrhunsku gastronomiju i raznolikost krajolika. Upravo su ljudi, kažu mnogi, ono zbog čega se u Hrvatsku uvijek rado vraćaju. Baš poput Lucasa Brava, chefa Gabrijela iz serije Emily u Parizu.

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''Obožavam. Volim Hvar i Split posebno. Jer imali smo katamaran i parkirali bismo ga blizu grada i samo sretali ljude, išli u dobre restorane. I podsjeća me na moj rodni grad na Korzici, moj mali otok u južnoj Francuskoj. Mislim da je jako bogata i lijepa zemlja i cijenim trud koji ljudi ulažu da ugoste turiste i da se osjećaju dobrodošlo. Mislim da je u sjećanjima ljudi u Hrvatskoj rat i dalje blizu ali opet ljudi ulažu velik trud i jako su gostoljubivi. Turizam se nekad čini kao invazija, svi dođu bez da znaju kuluturu i to može biti kao invazija , a Hrvati prilično graciozno dočekuju ljude izvana'', govori Lucas.

Jednako razmišlja i njegov kolega, francuski glumac Melvile Paupadu, koji je velik zaljubljenik u otok Vis.

''Išao sam tamo svako ljeto 10 godina, moja djevojka je bila Hrvatica, praznike smo provodili ondje i imam tako lijepe uspomene na mjesto i ljude i hranu i vino i more'', izjavio je Melville Paupad.

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Hrvatska se ove godine svijetu predstavlja i novom promotivnom kampanjom Hrvatske turističke zajednice. Glavno lice spota je John Malkovich, glumac hrvatskih korijena i novi hrvatski državljanin. U kampanji pod nazivom "I Hear It's Beautiful" vodi gledatelje kroz prirodne ljepote, gradove, gastronomiju i način života, uz dozu prepoznatljivog humora i dalmatinske "fjake".

Johne, sad si Hrvat. Ima jedna riječ koju moraš naučiti. Fjaka.

''Fjaka? Što je to fjaka?''.

Spoj prirodnih ljepota, bogate baštine i gostoprimstva i ove godine privlači svjetski poznata imena, ali i milijune turista. A njihove objave i preporuke najbolja su reklama koju jedna destinacija može poželjeti.

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