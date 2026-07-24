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hrvatska kao magnet

Will Smith nije jedini: Zašto bogati i slavni iz cijelog svijeta vole Lijepu Našu?

Piše Dijana Kardum/I.G., Danas @ 18:03 inMagazin komentari
Will Smith u Hrvatskoj - 4 Will Smith u Hrvatskoj - 4 Foto: Boris Kovacev/Cropix

Lijepa naša privlači i mnoge poznate. Dolazak Willa Smitha u Zagreb privukao je veliku pozornost, ali on je samo jedno u nizu svjetski poznatih imena koja su ovoga ljeta izabrala Hrvatsku. Brooke Shields, John Malkovich i Lucas Bravo također uživaju na našoj obali, u gradovima i prirodnim ljepotama. Što ih sve privlači nama, pogledajte u priči Dijane Kardum.

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