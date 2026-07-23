Marko Škugor o svojim pjesmama na vjenčanjima: ''Kome ja zapjevam, taj se nikad ne razvede''

Kada Marko Škugor zapjeva o ljubavi, publika mu vjeruje svaku riječ. Šibenski slavuj našem je Hrvoju Kroli otkrio zašto ga mladenci rado biraju za najvažnije trenutke, kako je jednom rasplakao i svećenika te kako danas izgleda njegov najnježniji životni nastup, onaj uz malenu Maris i dvojicu sinova.

Kaštela su ove godine Večeri dalmatinske pisme otvorile glasom koji publika odavno veže uz ljubav i najvažnije životne trenutke. Marko Škugor, šibenski slavuj, publiku je iznenadio i pretpremijerom nove pjesme.

''Taman srce ljeta, jedna predivna, malo brža pjesma'', govori Marko.

Iako mu publika vjeruje svaku ljubavnu riječ, Marko se zna provući i s dozom humora. Posebno kada se povede priča o vjenčanjima i pjesmama koje bi, barem prema njegovoj šaljivoj teoriji, trebale garantirati dug brak.''Kome ja zapjevam, taj se nikad ne razvede. Osim obe moje sestre koje su se razvele, ali mi nisu platile ništa hahaha . Kome ja dam pečat, pjesmom, glasom i nekom emocijom, taj ostaje zauvijek'', kaže Marko.

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A da se njegov glas na vjenčanjima ne pamti samo po osmijehu, pokazala je i jedna nedavna izvedba u Sloveniji. Marko se ondje skrivao do posljednjeg trenutka kako bi iznenadio mladu, a emocija je, kaže, dotaknula i svećenika.

''Prvi put da se to dogodilo nadam se da ne i zadnji da će još nekog dotaknuti. Da, svećenika, šta se ono rekli, da se na Elton Johna rasplakao. U Sloveniji je jedan svećenik, da, on je baš jako emotivno proživio tu svadbu, ali bilo je dobro, baš je, dobri su bili mladenci''.



Ljeto će biti radno, ali Marko je srpanj ipak ostavio za ono najvažnije, obitelj. Uz dvojicu sinova, u njihov je dom stigla i djevojčica Maris, a povratak bebi, pelenama i noćnom ritmu, kaže, donio mu je posebnu radost.



''Predivno, predivno, ona je već ima mjesec i pol dana dana uhvatila noć. Toliko dugo smo se žena i ja razmišljali i na kraju je to tako trebalo biti'', govori Marko.



A u toj novoj staroj roditeljskoj rutini Marko ne bježi od nijednog zadatka, a sinovi su malu sestru prihvatili kao pravo obiteljsko blago.



''Ja čak i ne dam nikome drugo, ja mijenjam pelene, dajem bočicu uvijek, kad sam ja tu onda se zna da je moj red. Pogotovo Andrija, stari, jedan put on je uspavao bebu i onda sam ja došao i nešto sam malo glasnije rekao, bebo se probudila, tata, probudila si mi bebu, ljut na mene, njegovu bebu sam probudio, tako da on je ono, i brat, on je toliko je stariji od nje, da je ono, kao polu tata'', priča Marko.



Glazba se, naravno, čuje i kod kuće. Malena Maris već ima svoje uspavanke, a tata joj pjeva i talijanske stihove.



''Pjevam joj jednu pjesmu. Predivna je jedna pjesma, talijanska, tako da, mislim da će to, možda i nauči talijanski, kako ja to pjevam. Uživa, uživa u zvukovima glazbe, puštao sam i novu pismu i nju se sviđa, tako da to mi je dobar znak''.



Kada danas govori o željama, Marko ne nabraja velike planove ni daleke ciljeve. Najvažnije mu je da bude tata kakvog njegova djeca trebaju.



''Zdravlje. Zdravlje za obitelj, cijelu, užu, širu, prijatelje. Mir u svijetu, kako kažu, stvarno. I na kraju za sebe. I nekako, pogotovo kad se mala rodila razmišljam više o zdravlju, o tijelu, o hrani, jer nekako mala ima i njih dva isto, ali mala ima samo jednog tata, i onda se moram brinuti''.



Od velike pozornice do dječje sobe, od pjesama koje prate prve bračne poljupce do uspavanki za malu Maris, Marko Škugor još jednom pokazuje zašto mu publika vjeruje.

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