Misica sprema za avanturu života: Družili smo se s Emom Helenom Vičar prije samog puta u Vijetnam!

Pakiranje u posljednji trenutak, koferi puni očekivanja i pravac - Vijetnam! Ema Helena Vičar ulovila je pet minuta za nas prije svojeg puta iz snova. Našem Dini Stošiću otkrila je kako planira dominirati kao jedna od rijetkih plavuša na izboru za Miss svijeta te čemu se veseli na drugom kraju planeta.

Ema Helena Vičar broji sitno do trenutka kada će prošetati jednom od najglamuroznijih svjetskih pozornica.

Naša nova misica spakirala je kofere i krenula na put dug tisuće kilometara. U egzotičnom Vijetnamu 5. rujna odmjerit će snage s više od 130 ljepotica iz cijelog svijeta.

Ema priznaje da se najviše veseli upravo upoznavanju djevojaka iz različitih krajeva svijeta.

"Najviše se zapravo veselim upoznavanju svih cura iz drugih država. Mislim, to je prilika jednom u životu da upoznaš zapravo ljude iz cijelog svijeta, iz svih država koje možda ni ja sama neću nikad posjetiti, a opet tu smo sad sve zajedno. A sad, naravno, ne bih rekla da je to strah, nego više neka neizvjesnost, jer ipak idem u nepoznato na drugi kraj svijeta. Ne znam još što me čeka, ali stvarno sam uzbuđena i mislim da će sve proći super."

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In Magazin: Ema Helena Vičar - 9 Foto: In Magazin

In Magazin: Ema Helena Vičar - 2 Foto: In Magazin

Atraktivna misica studira u Monaku, a znanje engleskog jezika i poduzetnički duh smatra svojim adutima.

Posebno vjeruje da će joj međunarodno iskustvo pomoći tijekom razgovora sa žirijem.

"Kod samog intervjua sa žirijem ipak treba biti nekih stvari sa kojima se možeš istaknuti. Meni je stvarno velika sreća što sam studirala na engleskom i živjela zapravo u gradu gdje isto žive ljudi iz cijelog svijeta."

In Magazin: Ema Helena Vičar - 7 Foto: In Magazin

Na svjetskoj sceni Ema će zablistati u kreaciji dizajnerice Marine Matić, inspiriranoj Plitvičkim jezerima i Krkom. Haljina ima šest metara dug plašt i čak pola milijuna ručno prišivenih kristala i perlica.

Ema ne skriva koliko joj znači prilika da upravo u toj kreaciji predstavlja Hrvatsku.

In Magazin: Ema Helena Vičar - 8 Foto: In Magazin

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"Fenomenalno, stvarno. Kad zamislim koliko je truda uloženo u tu haljinu, meni je stvarno čast predstaviti se s takvim nečim na svjetskom izboru. Mislim da je sama priča iza haljine odlična i da zapravo ima šanse istaknuti se pred samim žirijem."

Uz luksuznu haljinu, Ema donosi i pravo osvježenje – plavu kosu koja se na modnim pistama i izborima ljepote ne viđa tako često.

Upravo svoju plavu kosu vidi kao jedan od glavnih aduta.

In Magazin: Ema Helena Vičar - 5 Foto: In Magazin

In Magazin: Ema Helena Vičar - 1 Foto: In Magazin

"Mislim da je to jedan veliki plus. Zato što se stvarno rijetko viđaju plavuše na izborima. A i mi u Hrvatskoj već godinama zapravo nismo imali plavušu na svjetskom izboru, zbog čega mi je jako drago da sam evo tu, da se to malo promijeni. Ali što se tiče samog svjetskog izbora, isto koliko sam vidjela, nema puno plavuša. Tako da smatram to jednim od svojih glavnih aduta da se istaknem."

Prije puta zasukala je rukave i sudjelovala u akciji čišćenja Jadranskog mora. Od odbačenih ribarskih mreža danas nastaju održive modne kreacije. Nakon izbora planira se vratiti na našu obalu kako bi napunila baterije.

In Magazin: Ema Helena Vičar - 6 Foto: In Magazin

In Magazin: Ema Helena Vičar - 3 Foto: In Magazin

Prvo što je čeka nakon svih obveza, kaže, jest zasluženi odmor.

"Kad se vratim s izbora, prvo idem na jedan odmor. Definitivno. S obzirom da ja ovo ljeto još nisam ni imala priliku ići na more, zbog svih priprema, snimanja, fotkanja, cijelo vrijeme sam bila nekako ovdje u Zagrebu, tako da prvo me čeka odmor negdje kod nas na jadranskoj obali, to definitivno."

Našoj misici želimo da pokori Vijetnam, uspješno obrani diplomski rad i napokon zasluženo uskoči u more!

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