Nogometni dres zamijenila tanga-bikinijem: Atraktivni prizori naše igračice s mora govore sami za sebe

Ana Maria Marković, nova igračica ŽNK Hajduk, pred nove nogometne izazove uživa u ljetnom odmoru, kupanju i sunčanju, a pažnju je privukla i atraktivnim prugastim tanga-bikinijem.

Hrvatska nogometna reprezentativka Ana Maria Marković uhvatila je kratki predah kako bi uživala u pravom ljetnom odmoru, a trenutke provedene uz more podijelila je i na društvenim mrežama. Nakon brojnih nogometnih obveza, 26-godišnjakinja je sunčane dane iskoristila za kupanje, sunčanje i opuštanje u kristalno čistom moru.

Na fotografijama Ana Maria pozira na stijenama tik uz more, pluta na površini i odmara se na luftiću. Dobro raspoloženje nije skrivala, a na nekoliko fotografija široko se smiješi prema kameri, dok je dio vremena jednostavno provela ležeći na vodi i uživajući na suncu.

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Ana Maria Marković - 7 Foto: Instagram

Ana Maria Marković - 2 Foto: Instagram

Za dan na moru odabrala je prugasti tanga-bikini u smeđim i bijelim tonovima. Gornji dio trokutić kroja veže se tankim trakicama, dok je donji dio također na vezanje, s naglašenim tanga-krojem. Jednostavan ljetni izgled upotpunila je decentnim nakitom, a kosu je nakon kupanja ostavila raspuštenom.

Ana Maria Marković - 6 Foto: Instagram

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Posebno atraktivne prizore snimila je na stijenama uz obalu. Marković se ondje rashlađivala u plićaku, a potom se prepustila moru i plutala na leđima. Na drugim fotografijama vidi se kako se sunča na napuhancu, daleko od nogometnog travnjaka i sportskih obveza.

Ana Maria Marković - 4 Foto: Instagram

Ana Maria Marković - 3 Foto: Instagram

Ljetni predah dolazi u trenutku velikog zaokreta u njezinoj karijeri. Marković je 21. srpnja službeno postala nova igračica ŽNK Hajduk. Hrvatska reprezentativna napadačica stigla je na Poljud nakon igranja u Švicarskoj, Portugalu i SAD-u, a splitski klub njezin je dolazak predstavio kao veliko pojačanje.

Ana Maria Marković - 1 Foto: Instagram

Dolazak u Hajduk za nju ima i posebnu emotivnu vrijednost jer, kako su objasnili iz kluba, njezina obitelj s majčine strane vuče korijene iz Splita. Nakon što je potpisala za Bijele i započela novo poglavlje karijere, Marković je očito pronašla i malo vremena za uživanje u ljetnim radostima prije novih izazova na nogometnom terenu.

Marković, kojoj mnogi tepaju da je najljepša nogometašica na svijetu, godinama ljubi portugalskog kolegu. Više čitajte OVDJE.

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