Slavna glumica proslavila 58. rođendan bez trunke šminke, fanovi komentirali: ''Stariš kao dobro vino''

Gillian Anderson proslavila je 58. rođendan fotografijom bez šminke, a umjesto čestitki ubrzo su se počeli nizati komentari na račun njezina mladolikog izgleda. Zvijezda ''Dosjea X'' još je jednom pokazala zašto fanovi tvrde da se gotovo uopće nije promijenila.

Gillian Anderson proslavila je 58. rođendan, a jedna sasvim jednostavna fotografija bila je dovoljna da njezini obožavatelji ponovno počnu raspravljati o tome koliko mladoliko izgleda.

Zvijezda kultnih ''Dosjea X'' na Instagramu je objavila selfi bez šminke s ljubičastom rođendanskom kapicom na glavi te zahvalila pratiteljima na brojnim čestitkama.

Gillian Anderson - 1 Foto: Instagram

"Hvala svima na rođendanskim porukama", kratko je poručila glumica, koju na društvenim mrežama prati više od tri milijuna ljudi.

No, umjesto rođendana pažnju pratitelja ubrzo je ukrao njezin izgled.

Pogledaji ovo Celebrity Naša bivša misica uživa u ljetnoj idili: Pokazala kako provodi vruće dane

''Želim ovako starjeti'', ''Stariš kao dobro vino'', ''Opet 45.? Kako ti to uspijeva?'' i ''Kako još uvijek izgleda isto?'' samo su neke od reakcija koje su se nizale ispod fotografije. Drugi su jednostavno zaključili da je Anderson i dalje ''nevjerojatno prekrasna''.

Gillian Anderson - 6 Foto: Instagram

Glumica ovih dana nema previše vremena za odmor. U Londonu se priprema za povratak na kazališne daske u novoj produkciji drame ''Tko se boji Virginije Woolf?'', u kojoj će utjeloviti Marthu, dok će Georgea igrati Billy Crudup. Predstava u londonskom ''@sohoplaceu'' trebala bi se izvoditi od 21. rujna do 19. prosinca.

Anderson je nedavno ponovno privukla pažnju i povratkom ulozi koja ju je proslavila. Krajem srpnja ponovno je postala FBI-eva agentica Dana Scully, ovoga puta za reklamu posvećenu LEGO izdanju inspiriranom ''Dosjeima X''.

Gillian Anderson - 5 Foto: Instagram

Upravo je Scully jedna od najprepoznatljivijih televizijskih junakinja 1990-ih, no Anderson je nedavno priznala da se s tim likom danas ne poistovjećuje onoliko koliko bi mnogi očekivali.

Pogledaji ovo Celebrity Znate li čiji je ovo sin? Slavni 18-godišnjak potpuno promijenio imidž

Objasnila je kako je Scully bila izrazito disciplinirana i konvencionalna, dok je ona sama po prirodi buntovnija. Zbog toga su joj se, kaže, neki likovi koje je igrala znatno kraće uvukli pod kožu više od agentice koju je tumačila godinama.

Gillian Anderson - 4 Foto: Instagram

Anderson je Scully igrala tijekom 11 sezona '''Dosjea X'', kao i u dva dugometražna filma, a serija joj je donijela svjetsku slavu i status jedne od najvećih televizijskih zvijezda svoje generacije.

Ni desetljećima kasnije ne nedostaje joj novih projekata. Među ostalim, očekuju je u kriminalističkom trileru ''Animals'' Bena Afflecka te u miniseriji ''The Boys from Brazil'', a angažirana je i na drugim filmskim i televizijskim projektima.

Gillian Anderson - 3 Foto: Instagram

Iako je rođena u Chicagu, London zauzima posebno mjesto u njezinu životu. Ondje je provela dio djetinjstva, a u britanskoj prijestolnici ponovno živi od 2002. godine.

Sudeći prema reakcijama na njezinu posljednju fotografiju, jedno se ipak nije mnogo promijenilo – Gillian Anderson i dalje bez problema privlači pažnju publike, a njezini obožavatelji ovog puta imaju samo jedno pitanje: koja je tajna njezina mladolikog izgleda?

Gillian Anderson - 2 Foto: Instagram

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Aleksandru Prijović odbili u restoranu na Hvaru, a nisu ni znali tko je: Evo kako je reagirala

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Glamurozne haljine zamijenila badićem: Prijović pokazala figuru nakon poroda i izazvala lavinu komplimenata