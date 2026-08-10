Naša zgodna košarkašica i suprug imaju veliki razlog za slavlje, romantičnim fotkama obilježili su poseban dan

Antonija Mišura Sandrić proslavila je 11. godišnjicu braka i 21 godinu ljubavi sa suprugom Markom.

Bivša hrvatska košarkašica Antonija Mišura Sandrić obilježila je poseban dan u svojoj obitelji. Na društvenim mrežama suprugu Marku Sandriću čestitala je godišnjicu braka te uz romantičnu poruku podijelila niz zajedničkih fotografija, koje su snimili u Bilicama.

Antonija i Marko na fotografijama poziraju zagrljeni tijekom vožnje brodom, a osmijesi i nježni pogledi najbolje govore o njihovoj bliskosti.

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Antonija Mišura Sandrić i Marko Sandrić - 2 Foto: Instagram

Antonija Mišura Sandrić i Marko Sandrić - 3 Foto: Instagram

Par je večer nastavio uz romantičnu večeru, dok je Antonija za ovu prigodu odabrala dugu cvjetnu haljinu i modnim detaljima zaokružila ljetno izdanje.

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Posebnu pažnju privukla je poruka kojom je otkrila da iza njih nije samo 11 godina bračnog života, već više od dva desetljeća zajedničke ljubavne priče.

"11 godina braka, a 21 godinu da smo zajedno. Volim te", napisala je Antonija uz fotografije sa suprugom.

Antonija Mišura Sandrić i Marko Sandrić - 1 Foto: Instagram

Antonija Mišura Sandrić i Marko Sandrić - 5 Foto: Instagram

Među objavljenim prizorima našla se i fotografija njihovih isprepletenih ruku s vjenčanim prstenjem, kao i romantične sjene para koji se drži za ruke. Antonija je tako intimnim trenucima s ljetnog izlaska obilježila još jednu važnu godišnjicu sa suprugom s kojim je, kako je sama otkrila, provela već 21 godinu.

Antonija Mišura Sandrić i Marko Sandrić - 2 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Antonija Mišura Sandrić i Marko Sandrić - 1 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Par se poznaje cijeli život, a ljubav iz kvarta planula je kad im je oboma bilo 17 godina. Zaručili su se 2013. godine, nakon osam godina veze, a vjenčali su se 9. kolovoza u rodnom Šibeniku. Sam obred održao se u katedrali svetog Jakova u centru grada, a slavlje se nastavilo u sali Atrium na Lozovcu.

U ovih 11 godina dobili su dvoje djece - kćer Taru (6) i Noela (4).

Kako izgleda njezina ljetna kuhinja, pogledajte OVDJE.

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