Još jedna holivudska faca u Zagrebu: Sean Penn snimljen među barikadama ispred popularnog hotela

Holivudski oskarovac Sean Penn stigao je u Zagreb, gdje je snimljen na setu filma "Snake Island" među ratnom scenografijom, barikadama i statistima u ukrajinskim vojnim uniformama.

Još jedno veliko holivudsko ime stiglo je u hrvatsku metropolu. Sean Penn snimljen je u Zagrebu na setu filma "Snake Island", a fotografije sa snimanja pokazuju dvostrukog oskarovca usred scenografije koja je dio grada nakratko pretvorila u ratnu zonu.

Penn se na setu pojavio u tamnom, ležernom izdanju – jakni, cargo hlačama i sunčanim naočalama, dok je sa sobom nosio veliku crnu torbu. Na fotografijama prolazi pokraj barikada napravljenih od vreća s pijeskom te statista odjevenih u ukrajinske vojne uniforme.

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Sean Penn - 3 Foto: Marko Seper/PIXSELL

Riječ je o snimanju filma "Snake Island", zbog kojeg su pojedine zagrebačke lokacije dobile potpuno novo ruho.

Ratna scenografija, vojne uniforme i barikade privlače pozornost prolaznika, a Pennov dolazak dodatno je pojačao zanimanje za projekt. U Zagrebu je na setu ranije snimljen i njegov kolega Adrien Brody.

Sean Penn - 2 Foto: Marko Seper/PIXSELL

Sean Penn - 1 Foto: Marko Seper/PIXSELL

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Pennu tematika rata u Ukrajini nije nepoznata. Američki glumac, koji je u ožujku osvojio Oscara za najbolju mušku sporednu ulogu u filmu "Jedna bitka za drugom", posljednjih je godina više puta boravio u toj zemlji, a snimio je i dokumentarni film "Superpower", koji prati Volodimira Zelenskog i događaje povezane s ruskom invazijom na Ukrajinu.

Sean Penn - 1 Foto: Profimedia

Dolazak Penna tako je još jednom potvrdio da je Zagreb ovih dana prava filmska kulisa. Nakon Adriena Brodyja, Zagrepčani sada imaju priliku iz neposredne blizine vidjeti još jednog oskarovca, dok se u hrvatskoj metropoli nastavlja snimanje filma "Snake Island".

Iako je osvojio Oscara, Penn nije bio na dodjeli, a razlog otkrijte OVDJE.

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