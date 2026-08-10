"Je li ona dobro?" Nova snimka zvijezde kultne komedije zabrinula fanove

Anna Faris zabrinula je dio obožavatelja svojim izgledom i ponašanjem na premijeri u Las Vegasu, dok su je drugi branili ističući da prirodno stari te da nema potvrda o zdravstvenim problemima.

Američka glumica Anna Faris (49) privukla je veliku pozornost nakon pojavljivanja na premijeri filma "Spa Day" u Las Vegasu.

Snimka njezina razgovora za E! News proširila se društvenim mrežama, gdje su pojedini korisnici počeli komentirati njezino ponašanje i izgled te se pitati je li s glumicom sve u redu.

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Anna Faris - 2 Foto: YouTube Screenshot

Anna Faris - 1 Foto: Profimedia

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Faris je tijekom intervjua govorila o roditeljstvu i svom sinu Jacku, kojeg je dobila u braku s bivšim suprugom Chrisom Prattom. Dio gledatelja primijetio je da su joj oči djelovale crveno, a ubrzo su se pojavili komentari poput: "Je li ona dobro?" i "Što se događa s njezinim ponašanjem? Nešto nije u redu."

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Nema, međutim, potvrđenih informacija da Faris ima bilo kakvih zdravstvenih problema, a njezini predstavnici zasad nisu komentirali nagađanja.

Anna Faris - 4 Foto: YouTube Screenshot

Anna Faris - 3 Foto: Profimedia

Brojni obožavatelji zbog toga su stali u njezinu obranu i upozorili da se iz kratke snimke ne bi trebalo donositi zaključci o nečijem zdravstvenom stanju. Neki smatraju i da su suvremeni standardi ljepote toliko promijenili percepciju javnosti da prirodno starenje slavnih žena često izaziva nepotrebne komentare.

Anna Faris - 4 Foto: Profimedia

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"Obožavam što prirodno stari", napisala je jedna osoba, dok je druga poručila: "Sto posto prirodna, nula posto botoksa."

Ovo nije prvi put da je njezino javno pojavljivanje potaknulo slične reakcije. Početkom lipnja društvenim mrežama proširila se snimka s promocije filma "Mrak film 6", nakon koje su neki obožavatelji također izrazili zabrinutost. Ni tada nije bilo potvrde da iza njezina izgleda ili ponašanja stoji zdravstveni problem.

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