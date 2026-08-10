Jedan od simbola domaće estrade: Koja je tajna frizure Duška Lokina?

Postoje neke stvari na hrvatskoj estradi koje su jednostavno vječne - dalmatinski melos, dobar šarm i... frizura Duška Lokina. Poznati pjevač Opjevao ju je u svojoj novoj pjesmi, a Dini Stošiću otkrio njezinu tajnu te jure li ga obožavateljice zbog tog prepoznatljivog znaka.

Ako postoji nešto stabilnije od tečaja eura, onda je to frizura Duška Lokina. Ova glazbena legenda objavila je novu pjesmu simboličnog naziva pa otkrila kako održava svoj zaštitni znak.

Otkrio je tajnu svoje prepoznatljive frizure.

"Tajna je da je ona postojana, da se iz godine u godinu jako malo mijenja jer nema razloga. A šampon, to je onaj najjeftiniji. Kad ja tražim onaj popust, pet eura popust je, sutra za šampon dva eura, evo mene, odmah 10 boca kupim."

Duško priznaje da ga cure i dalje jure zbog frizure pa mu obožavateljice svašta pišu na društvenim mrežama.

Ispričao je i kakve mu poruke stižu.

Duško Lokin - 2 Foto: In Magazin

"Oženi me. Koliki ti je konto na računu? Mogu li znati... Ali nitko se ne javi pa da kaže: 'Mogu li znati mogu li s tobom spavati?' Ta vremena su, nažalost za mene..."

Šala na račun slavne frizure pretvorila se u zarazni duet, a Darus Despot priznao nam je da je u studiju jedva hvatao korak s neumornim zadarskim pjevačem.

Darus Despot posebno se iznenadio Lokinovom energijom.

Duško Lokin - 3 Foto: In Magazin

"Prvo je bio šok koliko je taj čovjek vitalan (...) I još jedna stvar, nakon već par sati snimanja, znaš, malo smo bili svi kao ono... On stoji ovako, čovjek: 'Hajdemo, idemo, snimamo', a mi već ono kao, duplo mlađi ljudi."

Godine su za Duška samo broj na papiru, a umor nepoznat pojam.

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Lokin smatra da dio zasluga pripada genetici, ali ima još jednu tajnu: "Pa gledaj, ono je već floskula, neki stereotip kad kažeš genetika. Ali vjerojatno je genetika. A drugo, ja se nikad ne družim s vršnjacima."

Duško Lokin - 4 Foto: In Magazin

Legenda kaže da su se na koncertima najvećih zvijezda na pozornicu bacali neobični rekviziti. A Duško je svojim vjernim obožavateljicama zabranio samo jedno.

Prisjetio se koncerta Toma Jonesa u New Yorku: "Mudante, stvarno. Šalim se, naravno. Bio sam jednom na koncertu Toma Jonesa u New Yorku, davno, kad je bio top, topova. (...) Onda su mu iz publike bacali mudante na binu. A on ih je, što mi se ono, bilo mi je malo degutantno, on bi uzeo pa trpao u usta. Fuj. To mi se ono zgadilo tako da sam odlučio svojim obožavateljicama reći: 'Molim vas, odustajmo od kupnje mudanta za vas da mi bacate.'"

I dok se sve oko njega mijenja, Duško ostaje u svojem ritmu. Baš kao i njegova frizura.

Duško Lokin - 5 Foto: In Magazin

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