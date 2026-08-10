"Da, istina je": Naš najpoznatiji mađioničar potvrdio kraj braka nakon godinu dana

Mađioničar Luka Vidović potvrdio je da se nakon godinu dana braka i pet i pol godina veze razveo od 15 godina mlađe supruge Petre Zrilić.
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Luka Vidović, naš najpopularniji mađioničar, razveo se od supruge Petre Zrilić nakon manje od godine dana braka i pet i pol godina ljubavne veze. Vijest je potvrdio sam Vidović u kratkom razgovoru.
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Luka Vidović Foto: Instagram
In Magazin: Luka Vidović - 4 Foto: DNEVNIK.hr
Poznati na špici: Filip i Luka Vidović Foto: Josip Moler/Cropix
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"Da, istina je da smo se razveli. Nemam vam što puno za nadodati", izjavio je sin naših glumaca Ivice Vidovića i Mirjane Majurec za Story.
Sada već bivši par se vjenčao u lipnju 2025. u Staroj gradskoj vijećnici u centru Zagreba, a potom je organizirana manja svadba za najbližu obitelj i prijatelje u Konjičkom klubu Trajbar. Upoznali su se prije pet i pol godina, kada je i planula njihova ljubav. Petra, koja je 15 godina mlađa od Vidovića, radi kao krupje po svjetskim kasinima i natjecanjima u pokeru, zbog čega je često na putu, a posao ju je dosad odveo na Bahame, u Irsku, Španjolsku, Estoniju, Norvešku i na Maltu. Krajem 2023. pratila je Luku na nastupu u New Yorku na najtraženijem mađioničarskom live showu "Monday Night Magic" u brodvedskom kazalištu Cutting Room.
Luka Vidović Foto: Biljana Gaurina/Cropix
Luka Vidović - 5 Foto: Darko Tomas/Cropix
47-godišnji Luka je zaprosio Petru na sebi svojstven način - mađioničarskim trikom koji je uključivao i vatru.
"Što bi rekao jedan glumac u jednom filmu - she makes me a better man. Ona je poker djelitelj što bi se reklo i jako je uspešna u svom poslu, putuje dosta tako da evo, možda je tajna uspjeha u tome što imamo ova neobično zanimanja", ispričao je Luka lani za IN magazin, kada je dodao i koje dvije osobe su mu najviše nedostajale, a to su njegovi roditelji, glumački velikani Ivica Vidović i Mirjana Majurec.
"To eto ne mogu to promijeniti, ali eto gdje god da su mislim da su ponosni. Tata bi rekao - pametno sine, a mama - jesi li pozvao sve sa Šolte?", poručio je tada Luka.
Kako je proslavio 25 godina rada, pogledajte OVDJE.
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