Naš najpoznatiji mađioničar se oženio, evo tko je njegova odabranica!

Luka Vidović se oženio za svoju 15 godina mlađu zaručnicu Petru Zrilić na intimnoj ceremoniji.

Mađioničar Luka Vidović i njegova 15 godina mlađa Petra Zrilić vjenčali su se u Staroj gradskoj vijećnici u središtu Zagreba nakon četiri i pol godine veze.

Manja svadba održana je pred najbližom obitelji i prijateljima, a ulaz u brak su proslavili u Konjičkom klubu Trajbar. Ulogu kumova oboje su povjerili dugogodišnjim prijateljima.

In Magazin: Luka Vidović - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Luka Vidović Foto: In Magazin

Luka Vidović - 2 Foto: In Magazin

Par se upoznao prije četiri i pol godine, kada je i planula njihova ljubav. Petra radi kao krupje po svjetskim kasinima i natjecanjima u pokeru, zbog čega je često na putu, a posao ju je dosad odveo na Bahame, u Irsku, Španjolsku, Estoniju, Norvešku i na Maltu. Krajem 2023. pratila je Luku na nastupu u New Yorku na najtraženijem mađioničarskom live showu "Monday Night Magic" u brodvedskom kazalištu Cutting Room.

Luka Vidović - 4 Foto: Darko Tomas/Cropix

Poznati na špici: Filip i Luka Vidović Foto: Josip Moler/Cropix

Luka Vidović - 5 Foto: Darko Tomas/Cropix

46-godišnji Luka je zaprosio Petru na sebi svojstven način - mađioničarskim trikom koji je uključivao i vatru.

"Što bi rekao jedan glumac u jednom filmu - she makes me a better man. Ona je poker djelitelj što bi se reklo i jako je uspešna u svom poslu, putuje dosta tako da evo, možda je tajna uspjeha u tome što imamo ova neobično zanimanja", ispričao je Luka u veljači za IN magazin, kada je dodao i koje dvije osobe će najviše nedostajati, a to su njegovi roditelji, glumački velikani Ivica Vidović i Mirjana Majurec.

"To eto ne mogu to promijeniti, ali eto gdje god da su mislim da su ponosni. Tata bi rekao - pametno sine, a mama - jesi li pozvao sve sa Šolte?", poručio je tada Luka.

Protekle godine je proslavio 25 godina rada, a više o tome pročitajte OVDJE.

