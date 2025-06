Američka reperica priznala korištenje lijeka za mršavljenje: "Pokušala sam sve"

Nakon višemjesečnih rasprava, Lizzo je priznala kako je na početku svog drastičnog mršavljenja koristila Ozempic.

Pjevačica Lizzo se proslavila pjesmama o samopouzdanju bez obzira na konfekcijski broj i body positivity načinu života. Međutim, proteklih nekoliko mjeseci prošla je kroz drastičnu tjelesnu transformaciju, izgubivši gotovo 30 kilograma.

Mnogi njezini fanovi, ali i oni koji su se od nje okrenuli nakon optužbi za seksualno zlostavljanje, za njezinu promjenu su istaknuli poznati lijek za dijabetes Ozempic, a te navode je sada prokomentirala i sama Lizzo.

Kako je dobitnica Grammyja otkrila u podcastu Trishe Paytas, Lizzo je počela s uzimanjem Ozempica na početku svoju drastične transformacije, dodavši kako je shvatila da joj GLP-1 lijek neće pomoći na dugoročne staze.

"Pokušala sam sve. Ozempic djeluje dok jedeš manje hrane, zar ne? Pa ako jedeš taman, osjećaš se punim", izjavila je Lizzo. "No ako to možeš učiniti sam, snagom uma nad tijelom, to je ista stvar."

Ipak, zaslugu za mršavljenjem dala je promjeni prehrane, točnije kada je napustila vegansku prehranu u sklopu koje je jela puno umjetnog mesa.

"Ono što je meni pomoglo bilo je – ne biti vegan. Jer dok sam bila vegan, konzumirala sam puno umjetnog mesa", poručila je Lizzo. "Jela sam puno kruha, jela sam puno riže i morala sam pojesti jako puno da bih ostala sita. Ali u stvarnosti sam unosila 3.000 do 5.000 kalorija dnevno."

Osim veganske prehrane, odrekla se i prehrambenih proizvoda koji su bili puno lažnog šećera te kada je počela jesti jelovitu hranu, unoseći govedinu, piletinu i ribu.

"Tada sam se stvarno osjećala sito, a nisam nepotrebno širila želudac unošenjem gomile umjetnih stvari koje me zapravo nisu zasitile", rekla je Lizzo, dodavši kako ne žali za odlukom da zaustavi korištenje Ozempica u ranoj fazi: "Nije lako. To je lijek koji nekome pomaže s nečime s čime se bori."

Više o optužbama koje su na njezin račun iznijele plesačice pročitajte OVDJE.

Lizzo je privremeno odustala od glazbe, a više o tome pročitajte OVDJE.

