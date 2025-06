Je li ovo kraj? Vjenčanje godine i put u svemir razotkrili pukotine u vezi slavnog para

Katy Perry i Orlando Bloom navodno su prekinuli nakon devet godina i krize koja traje još prije njezinog kratkotrajnog boravka u svemiru.

Veza Orlanda Blooma i Katy Perry navodno je došla do svog kraja nakon devet godina. Par je bio na klimavim nogama još prije njezinog 11-minutnog putovanja u svemir u travnju, no njezina avantura u letjelici koju je predvodila Lauren Sanchez, zaručnica Jeffa Bezosa, ubrzo se pretvorila u ismijavanje, pri čemu su najviše prednjačile kritike na račun pjevačice.

Naime, mnogi su smatrali kako je Perry pretjerala u svom ponašanju, pokazujući tratinčicu i ljubeći tlo pri slijetanju, a izgleda da 40-godišnjakinja nije dobila podršku ni od svog partnera. Štoviše – oštro ju je kritizirao, nazvavši to sramotnom epizodom.

"Rekao joj je da je sve izgledalo smiješno," otkrio je izvor blizak Perry za Daily Mail. "Nazvao je to neugodnim. Sramotnim. Bilo je to usred svađe i jako ju je povrijedilo. I naravno da ju je to pogodilo. Zamislite da odete u svemir — u jeb**i svemir — a vaš partner nije impresioniran. Nadala se da će ju više podržavati, ali nije."

Ovo je navodno potegnulo još jedno veliko pitanje, a to je odlazak na vjenčanje Sanchez i Bezosa, koje će se održati od 24. do 26. lipnja u Veneciji. I dok je Bloom, koji nije bio za njezin odlazak u svemir u Bezosovoj letjelici, na listi potvrđenih gostiju, Perry neće doći zbog koncerata u Australiji. Ipak, njegov odlazak pogotovo bez nje, povrijedio je pjevačicu.

"Katy osjeća kako su oni više njegovi prijatelji nego njegovi, i onda je on taj koji ide na vjenčanje. I ustrajan je u tome da ide, što ju živcira jer nije blizak s nijednim. Ona osjeća kao da joj govori da ode u onu stvar", kazao je izvor, dodavši kako joj je to teško prihvatiti i da je vjenčanje Bezosa i Sanchez samo još jedna tema za svađu.

S druge strane, izvor blizak glumcu tvrdi kako Bloomu već ide na živce to što Perry uopće ne sluša njegove savjete.

"Katy više nije ista osoba više od godinu dana i Orlandu je dosta. Savjetovao joj je da ne snimi album, no snimila ga je. Savjetovao joj je da ne ide u svemir, no ona je to učinila. Rekao joj je da ne ide na turneju i opet je otišla", poručio je izvor blizak glumcu, kazavši i kako on sve što želi jest da Katy bude svoja, no da je protekla godina izvukla ono najgore iz nje.

Uz prekid između 2017. i 2018., par je zajedno od 2016., a 2020. su dočekali kćer Daisy Dove. Zaručili su se 2019. godine, no vjenčanje planirano za 2020. nikad nije održano nakon što su ga odgodili zbog pandemije.

Par je bio u Dubrovniku prije dvije godine, a više o tome pročitajte OVDJE.

O kratkotrajnoj misiji Katy Perry više pročitajte OVDJE.

