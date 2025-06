Mijenja li princ William potiho kraljevsku obitelj? Ovo je mogući razlog

Uoči 43. rođendana princa Williama, stručnjaci za kraljevsku obitelj raspravljaju o tome koje su njegove vrline za ulaz u novo doba monarhije.

Princ William u subotu će proslaviti svoj 43. rođendan, a otkako je počeo obnašati kraljevske dužnosti, pokazao je jednim od najodgovornijih i najprizemnijih članova kraljevske obitelji. Bilo da je volontirao u pučkoj kuhinji ili plaćao pića ostalim fanovima svoje voljene Aston Ville, mnogi njegovi manji potezi su uvijek ostavljali veliki utjecaj.

Prema mišljenju stručnjaka za kraljevsku obitelj, Williamova sposobnost da se može solidarizirati s običnim ljudima i autentičnost su ono što je potrebno kraljevskoj obitelji da u potpunosti uđe u 21. stoljeće.

Kate Middleton i princ William u domu za starije i nemoćne - 1 Foto: Profimedia

Kate Middleton, princ William Foto: Profimedia

Princ William - 3 Foto: Profimedia

"Kao nasljednik, princ William će naslijediti ulogu za koju će dobiti poziv da ispuni bilo kad. Već je ustanovio reputaciju diplomata jer je monarhija, kako u eri kraljice Elizabete, a pogotovo u novije doba tijekom nepredvidljive ere Donalda Trumpa, ključna za britansko korištenje moći", izjavio je stručnjak Richard Fitzwilliams, dodavši kako William planira promijeniti određene stvari i modernizirati aspekte monarhije, dok i dalje zadržava vrijedne ceremonije poput otvorenja parlamenta i Trooping the Colour.

Osim toga, nastavio bi podržavati i njemu drage projekte, poput nagrade Earthshot ili kampanje za borbu protiv beskućništva, kao i projekte koji potiču mlade na sport.

Princ William igra polo Foto: Profimedia

princeza Diana, princ William i princ Harry - 2 Foto: Profimedia

Tijekom kratkotrajnog boravka u New Yorku 2023., nasljednik britanskog trona je viđen u trčanju Central Parkom, a mnogi su taj potez usporedili kao izravno preuzet iz knjige poteza njegove majke princeze Diane. Možda su ovi manji znaci razlog zašto je Williamu lako povezati se s javnošću, pogotovo jer se mnogo njegovih životnih iskustava ne razlikuje od onih s kojima se suočavaju brojni Britanci.

Jedan od urednika tabloida Daily Mail je to objasnio riječima: "I on je proživio djetinjstvo u kojem su mu, iako su ga oba roditelja voljela, stresovi nesretnog braka koji se raspao pred očima javnosti morali biti izvanredno teški. To ga, nažalost, također čini bliskim mnogima. Tu su i njegove javne iskaze nježnosti prema Catherine tijekom doista teškog razdoblja u njihovu životu. Odlučili su objaviti intimne fotografije, dok se ona obraćala drugim oboljelima, i možemo vidjeti koliko su predani jedno drugome."

Princ William i sin George - 9 Foto: Profimedia

princeza Diana i princ William - 6 Foto: Profimedia

I doista, u Williamu se mogu vidjeti mnoge osobine koje su krasile i njegovu majku, koja je njega i njegovog mlađeg brata vodila u skloništa za beskućnike, zabavne parkove i restorane brze hrane kako bi upoznali i drugu stranu društva, a u ulazu u novo doba monarhije pripomoći će mu i supruga Catherine i djeca.

Nedavno je preminuo njegov prijatelj Sunjay Kapur.

O čemu je William raspravljao s bratom

