Tko je ljepotica koja se družila s maloljetnim nogometašem Barcelone? Na udaru je žestokih kritika!

Fati Vazquez našla se na udaru javnosti i optužbi za pedofiliju nakon što je provela nekoliko dana u Italiji s 17-godišnjim Lamineom Yamalom, unatoč tvrdnjama da nisu u vezi.

Fati Vazquez, poznata španjolska influencerica, našla se usred žestokih osuda javnosti nakon što je provela nekoliko dana u Italiji s mladom nogometnom zvijezdom Barcelone, 17-godišnjim Lamineom Yamalom, prenosi Goal.

Unatoč njihovim jasnim porukama da nisu u ljubavnoj vezi, pažnju su izazvale razlike u godinama i Fatin raniji javni imidž, zbog čega se suočila s nizom optužbi i prijetnji, uključujući i one najozbiljnije – za pedofiliju.

"Doslovno me napadaju sa svih strana i to mi se čini nevjerojatno nepravedno. Prvo, imam 29 godina - još nisam ni napunila 30. Nisam učinila ništa loše, nikoga nisam povrijedila... Govorimo o prijetnjama smrću, o tome da me nazivaju pedofilkom, o uvredama... Već je sada previše", izjavila je Vazquez za Daily Mail.

Tvrdi i da se ne želi dodatno uključivati u špekulacije.

"Samo sam provela nekoliko dana s njim, što je točno ono što se vidi na naslovnim fotografijama - i to je sve. Neću ništa više govoriti niti želim da se ovo dodatno napuhuje ili pretvori u skandal jer mi je to potpuno nepotrebno", dodala je.

Lamine Yamal i Fati Vázquez, Foto: Instagram

Sve je krenulo kada su korisnici društvenih mreža primijetili slične prizore u objavama koje su Yamal i Vazquez dijelili, a reakcije su bile burne.

Lamine Yamal Foto: Instagram

"Da je muškarac na odmoru sa 17-godišnjakinjom, internet bi eksplodirao od mržnje", "Što odrasla osoba radi s nekim toliko mlađim od sebe? To jednostavno nema smisla", pisali su komentatori.

Vazquez ističe da su svi prijeteći komentari i uvrede dokumentirani te da razmišlja o pokretanju pravnih postupaka. Također je otvoreno govorila o dvostrukim mjerilima kada je riječ o odnosima između starijih muškaraca i mlađih žena u usporedbi sa situacijom u kojoj je žena starija od partnera, no i dalje čvrsto odbacuje tvrdnje da su ona i Yamal par.

