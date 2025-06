Mariju Rothu ostvario se dječji san: ''Tamo želim ostati i živjeti!''

Foto: In Magazin

San iz djetinjstva ostvario si je pjevač grupe Vigor Mario Roth – otputovao je u Disneyland. Dočekali su ga Miki Maus, Šiljo, Kapetan Kuka i cijela garda omiljenih likova iz bajki, a on je poželio ondje ostati zauvijek. O svojem nezaboravnom iskustvu u svijetu mašte Mario je razgovarao s našim Davorom Garićem.

S obzirom na to da živimo u neka luda vremena, gdje je svijet potpuno poludio, razmišljali smo – koje je to, u svoj toj tami i lošim vijestima koje nas salijeću sa svih strana, najsretnije mjesto? Postoji li neko mjesto gdje zapravo još uvijek možeš pobjeći od sulude stvarnosti i jednostavno zaboraviti na svakodnevne brige? Naravno, sjetili smo se – to je upravo Disneyland.

Raskošni dvorci, dobro nam znane ulice i likovi iz bajki koje obožavaju generacije – ovdje ima mjesta samo za sreću i ljubav. U Disneyland, u blizini Pariza, uputio se domaći pjevač Mario Roth. Idealna prilika da – na trenutak – postane princ.

''Nisam se osjećao kao princ, ali sam probudio ono dijete u sebi, ono dječje što zapravo svatko treba nositi bez obzira na to koliko godina ima, jer je to nešto iskreno, neiskvareno i prije svega čisto.''

''Možda zvuči malo čudno jer imam 44 godine, ali godine su samo broj. Mislim da je to nebitno – nikad nismo prestari za radost i nikad nismo prestari za veselje, da osjetimo to dijete u sebi.''

Zato je odlučio ostvariti taj san iz djetinjstva.

''Dolazim iz radničke obitelji s troje djece. Živjeli smo od dvije radničke plaće, nismo imali puno, ali sve što smo imali bilo nam je dovoljno. Naši roditelji nam takve stvari nisu mogli priuštiti. I onda dođeš u godine kad radiš, kad zarađuješ, i mislim da je ta želja iz djetinjstva postala stvarna – da odem tamo.''

Uz brojne pozitivce, svi imamo i omiljenog negativca iz bajke. Koji je Marijev?

''Pa ima ih... Kapetan Kuka, Ursula iz Male sirene, Zlurada iz Uspavane ljepotice... To su likovi koje smo kao klinci gledali širom otvorenih očiju.''

Kao vrsnog znalca svijeta mašte, Marija smo stavili pred težak zadatak – koja kolegica s estrade bi mogla biti prava princeza iz bajke?

''Malo si me zatekao s pitanjem, jer bih morao razmisliti, a nemamo toliko vremena!''

A Minea?

''E pa Mineu – bravo! Jaooo... sram me bilo! Znači, na to si ciljao, a ja zaboravio! Prestrašno! Dakle, Minea, bez sumnje i bez daljnjega! Hahaha...''

Disneyland u Parizu svoja je vrata otvorio 1992., a osmijesi koje je od tada izmamio jednostavno su neizbrojivi.

''Tamo su svi bili nasmiješeni. Nisam vidio niti jednu osobu s tužnim licem, ni na jednoj osobi nisi mogao vidjeti da se bori s nekim svojim životnim nedaćama – bori se, naravno, svatko od nas. A ono što me fasciniralo je kad vidiš tu dječicu, pogotovo onu u kolicima – kad vidiš njihovu sreću, njihovu radost i njihove osmijehe, vrijeme potpuno stane. Nekako ti bude toplo oko srca i shvatiš da si na mjestu koje u tebi izaziva najljepše emocije i osjećaje.''

Zaključak? Ako Marija ne sretnete neko duže vrijeme – sad znate gdje ga možete pronaći.

''Zadnji dan sam shvatio – ne samo ja, nego svi mi – da tamo želim ostati i živjeti! Hahaha...''

