Jelena Karleuša ipak neće nastupiti u Vodicama! Iz kluba se oglasili nakon burnih reakcija

Najavljeni koncert Jelene Karleuše u vodičkoj Haciendi otkazan je nakon brojnih reakcija, a iz kluba su poručili da su odluku donijeli zbog sigurnosti gostiju i zaposlenika.

Najavljeni koncert Jelene Karleuše u vodičkom klubu Hacienda 15. kolovoza ipak se neće održati.

Nakon velikog pritiska javnosti, koji je rezultirao i sastankom s gradonačelnikom Antom Cukrovom, iz kluba su se oglasili službenim priopćenjem, a kao razlog otkazivanja istaknuli su sigurnost gostiju i zaposlenika.

Galerija 12 12 12 12 12

Jelena Karleuša Foto: Instagram Screenshot

Pogledaji ovo Celebrity "Je li ona dobro?" Nova snimka zvijezde kultne komedije zabrinula fanove

"Hvala svima na medijskoj pažnji. Nakon što je najava koncerta izazvala reakcije koje su daleko nadmašile okvire glazbenog događaja jednog privatnog kluba, donijeli smo odluku da koncert ne održimo", poručili su iz Haciende na Instagramu.

U nastavku objave naglasili su da im je sigurnost na prvom mjestu.

Je li trebalo otkazati koncert? Da, nije trebao biti ni zakazan!

Ne, pa ima fanova u Hrvatskoj

Nemam mišljenje Da, nije trebao biti ni zakazan!

Ne, pa ima fanova u Hrvatskoj

Nemam mišljenje Ukupno glasova:

Jelena Karleuša - 4 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Jelena Karleuša - 3 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

"Nijedan izvođač i nijedan događaj nisu važniji od sigurnosti naših gostiju i zaposlenika", stoji u priopćenju, uz zahvalu gostima na podršci i razumijevanju.

Iz kluba pritom nisu detaljnije naveli o kakvim je reakcijama riječ niti su iznijeli dodatne okolnosti koje su dovele do konačne odluke o otkazivanju nastupa. U objavi su se ograničili na poruku kako su reakcije na najavu izašle iz okvira samog glazbenog događaja.

Jelena Karleuša - 1 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Jelena Karleuša - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity More, zalazak sunca i ljubav: Kći Ene Begović sa zaručnikom stvorila prizor kao s razglednice

"Hacienda ostaje mjesto glazbe, zabave i dobrog provoda", zaključili su iz poznatog vodičkog kluba.

Tako je nastup srpske pjevačice, koji je već samom najavom privukao veliku pozornost javnosti, otkazan prije održavanja, a zasad nije poznato hoće li Karleuša, koja je na TikToku reagirala na kritike zbog nastupa, ili njezin tim dodatno komentirati odluku organizatora.

O svemu se oglasio i vodički župnik, o čemu više čitajte OVDJE.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Federer nastavlja hrvatsku avanturu! Pokazao nove prizore s Jadrana, sada uživa u jednom istarskom biseru

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity "Nisam znao da Hrvatska ima kraljicu": U korzetu dostojnom Arene Sevkine noge mamile su poglede mnogih

Pogledaji ovo Zanimljivosti Za voditelja Dnevnika Nove TV postoji jedno mjesto u Hrvatskoj kojem se stalno vraća: ''Uvijek idem tamo''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Koncert se u nekoliko sekundi pretvorio u masakr: Ubojstvo slavnog gitarista i danas ledi krv u žilama