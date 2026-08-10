Preminula zvijezda kultne serije, tužnu vijest potvrdila supruga: "Voljela sam ga toliko, toliko mnogo"

Glumac i bivši američki kongresnik Ben Jones, najpoznatiji kao Cooter Davenport iz serije "Majstori opasnosti", preminuo je u 85. godini od posljedica teškog srčanog udara.

Američki glumac i bivši političar Ben Jones, najpoznatiji po ulozi Cootera Davenporta u kultnoj seriji "Majstori opasnosti", preminuo je u nedjelju, 9. kolovoza, u 85. godini života. Jones je doživio težak srčani udar, a tužnu vijest potvrdila je njegova supruga Alma Viator.

"Danas sam izgubila ljubav svog života. Ben je preminuo od posljedica teškog srčanog udara", napisala je Viator na Facebooku. Otkrila je i da je glumac posljednje trenutke proveo kod kuće, odmarajući se u svojoj omiljenoj fotelji i čekajući bejzbolsku utakmicu Atlanta Bravesa protiv New York Yankeesa.

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Ben Jones - 4 Foto: Profimedia

"Ben je imao nevjerojatno bogat i ispunjen život. Volio je mnoge, a mnogi su voljeli njega. Nedostajat će nam. Voljela sam ga toliko, toliko mnogo", poručila je njegova supruga, s kojom je bio u braku od 1992. godine.

Jones je rođen 30. kolovoza 1941. u Sjevernoj Karolini, a gluma ga je zainteresirala još tijekom studiranja na Sveučilištu Sjeverne Karoline u Chapel Hillu. Nakon preseljenja u Atlantu nastupao je u kazalištu, a krajem šezdesetih počeo je dobivati i prve filmske uloge. Pojavio se u filmovima "Killers Three", "Together for Days", "Moonrunners" i "Smokey and the Bandit".

Ben Jones - 1 Foto: YouTube Screenshot

Ben Jones - 2 Foto: Profimedia

Upravo je "Moonrunners" poslije poslužio kao osnova za televizijsku seriju koja će obilježiti njegovu karijeru. U "Majstorima opasnosti", koja se prikazivala od 1979. do 1985. godine, Jones je glumio simpatičnog mehaničara Cootera Davenporta. Tijekom sedam sezona pojavio se u 141 epizodi, uz Toma Wopata, Johna Schneidera, Catherine Bach, Denvera Pylea i Ricka Hursta.

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Jones je svojedobno objasnio i zašto je, prema njegovu mišljenju, serija toliko privukla gledatelje. Isticao je njezin gotovo bezbrižan svijet u kojem dobri momci na kraju pobjeđuju jer donose ispravne moralne odluke i spremni su pomoći drugima.

Ben Jones - 3 Foto: YouTube Screenshot

Ben Jones - 3 Foto: Profimedia

Nakon završetka serije nastavio je glumiti, a pojavio se, među ostalim, u "Dallasu" i filmu "Dakota". Omiljenoj ulozi Cootera vratio se 1997. u televizijskom filmu "Majstori opasnosti: Ponovno okupljanje!", a potom i 2000. u "TMajstori opasnosti u Hollywoodu". Glumio je i uz Johna Travoltu, Emmu Thompson i Billyja Boba Thorntona u filmu "Predsjedničke boje", dok mu je posljednji glumački angažman bio projekt "Unbreakable" iz 2021. godine.

Gluma nije bila jedina Jonesova karijera. Osamdesetih se ozbiljno posvetio politici. Nakon neuspješne kandidature za Kongres 1986., dvije godine poslije uspio je izboriti mjesto u američkom Zastupničkom domu, a 1990. osvojio je još jedan mandat. Ukupno je u Kongresu proveo četiri godine.

Ben Jones - 1 Foto: Afp

Svojedobno se našalio da mu je glumačko iskustvo itekako koristilo u Washingtonu. Govorio je da su sposobnost komunikacije, nastup pred publikom i opuštenost pred kamerama vještine koje su se pokazale neprocjenjivima i u politici.

Od Jonesa se nakon vijesti o smrti oprostio njegov dugogodišnji kolega iz "Majstora opasnosti" Tom Wopat, koji je na Instagramu podijelio njihovu zajedničku fotografiju.

Ben Jones - 5 Foto: YouTube Screenshot

"'Majstori opasnosti' danas su izgubili još jednog važnog člana svoje glumačke postave. Ben Jones bio je sjajan prijatelj i strastveni zagovornik svega najboljeg što možemo ponuditi u svijetu zabave", poručio je Wopat te dodao da ima osjećaj kao da su "izgubili jednog rođaka iz obitelji Duke".

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Jones je tijekom života izazivao i kontroverze zbog javne obrane konfederacijske zastave. Tvrdio je da ona za njega "nije simbol mržnje", a zbog svojih je stavova u više navrata privlačio pozornost američke javnosti.

Ipak, široj televizijskoj publici ostao je prije svega Cooter Davenport, jedan od prepoznatljivih likova serije "Majstori opasnosti", koja mu je donijela najveću popularnost i obilježila velik dio njegove karijere.

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