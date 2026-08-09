Koncert se u nekoliko sekundi pretvorio u masakr: Ubojstvo slavnog gitarista i danas ledi krv u žilama

Legendarni gitarist Pantere Dimebag Darrell ubijen je 2004. tijekom nastupa u Columbusu u oružanom napadu Nathana Galea čiji motiv nikada nije potpuno razjašnjen, a tragedija koja je odnijela još tri života ostavila je neizbrisiv trag u povijesti metala.

Jedan od najšokantnijih trenutaka u povijesti rock i metal glazbe dogodio se 8. prosinca 2004. godine. Slavni gitarist Dimebag Darrell Abbott, jedan od osnivača Pantere i tadašnji član benda Damageplan, nastupao je u klubu Alrosa Villa u Columbusu u američkoj saveznoj državi Ohio kada je na pozornicu upao naoružani 25-godišnji Nathan Gale.

Nekoliko trenutaka poslije Dimebag je bio mrtav, kao i još trojica muškaraca koji su pokušali zaustaviti napadača i pomoći žrtvama.

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Dimebag Darrell - 4 Foto: Afp

Darrell je imao samo 38 godina.

Rođen je kao Darrell Lance Abbott 20. kolovoza 1966. u Teksasu, a zajedno sa starijim bratom, bubnjarom Vinniejem Paulom, početkom osamdesetih osnovao je Panteru. Nakon ranijih godina obilježenih glam metalom, dolaskom pjevača Phila Anselma bend je postupno pronašao znatno žešći zvuk.

Albumi "Cowboys from Hell", "Vulgar Display of Power", "Far Beyond Driven", "The Great Southern Trendkill" i "Reinventing the Steel" pretvorili su Panteru u jedan od najutjecajnijih metal bendova svoje generacije. Dimebagov prepoznatljivi spoj teških riffova, blueserskih bendova i virtuoznih solaža postao je jedan od zaštitnih znakova groove metala. Pantera je tijekom karijere prodala više od 20 milijuna albuma.

Ipak, iza kulisa odnosi su se početkom 2000-ih ozbiljno pogoršavali.

Problemi unutar Pantere dugo su se vrtjeli oko sve veće udaljenosti između braće Abbott i Phila Anselma. Bend je posljednji studijski album "Reinventing the Steel" objavio 2000., a posljednje koncerte održao 2001. godine.

Dimebag Darrell - 6 Foto: Profimedia

Anselmo se u tom razdoblju bavio i drugim projektima, među kojima su bili Down i Superjoint Ritual, dok su braća Abbott postajala sve nezadovoljnija situacijom. Sukob se s vremenom preselio i u medije, a Pantera se 2003. definitivno raspala.

Dimebag i Vinnie Paul potom su odlučili krenuti ispočetka. Osnovali su Damageplan, kojem su se pridružili pjevač Pat Lachman i basist Bob Zilla. U veljači 2004. objavili su svoj prvi i, kako će se pokazati, jedini album "New Found Power".

Do kraja iste godine bend je bio na turneji.

Čovjek koji će prekinuti Dimebagov život bio je Nathan Gale, 25-godišnji bivši američki marinac iz Ohija. Nakon tragedije njegova majka Mary Clark ispričala je da je njezinu sinu dijagnosticirana paranoidna shizofrenija te da je 2003. otpušten iz marinaca. Otkrila je i posebno tragičan detalj: upravo mu je ona prije dijagnoze kupila 9-milimetarski poluautomatski pištolj kojim će kasnije počiniti ubojstva, želeći ga nagraditi jer je bila ponosna na njegovu vojnu službu.

Nathan Gale Foto: Profimedia

O Galeovu ponašanju poslije su govorili i ljudi koji su ga poznavali. Prema nekim svjedočanstvima, imao je deluzije povezane s Panterom i navodno tvrdio da je bend ukrao njegove pjesme, odnosno stihove, a pojavile su se i tvrdnje da je vjerovao kako članovi benda pokušavaju ukrasti njegov identitet.

To je možda najpoznatija teorija vezana uz slučaj, ali važno je naglasiti da nikada nije potvrđena.

Dimebag Darrell - 3 Foto: Afp

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Nakon masakra proširila se priča da je Gale bio opsjednuti obožavatelj Pantere koji je za raspad omiljenog benda krivio Dimebaga i njegova brata. No policija nije uspjela utvrditi takav motiv, a budući da je Gale poginuo na mjestu događaja, njegovi stvarni razlozi nikada nisu definitivno objašnjeni. I godinama poslije lokalni mediji naglašavali su da policija nije potvrdila teoriju prema kojoj je raspad Pantere bio okidač.

Dimebag Darrell - 3 Foto: Profimedia

Bila je srijeda, 8. prosinca 2004. Damageplan je te večeri nastupao u klubu Alrosa Villa u Columbusu. Nedugo nakon što je bend počeo svirati, Gale je došao na pozornicu naoružan pištoljem Beretta 92FS kalibra 9 mm i otvorio vatru.

Dimebag je pogođen više puta i preminuo je na mjestu događaja.

U klubu je u tom trenutku nastao kaos, ali nekoliko ljudi nije pobjeglo. Umjesto toga pokušali su zaustaviti Galea ili pomoći ranjenima.

Dimebag Darrell - 2 Foto: Profimedia

Dimebag Darrell - 4 Foto: Profimedia

Uz Dimebaga poginula su još trojica muškaraca. Četrdesetogodišnji Jeffrey "Mayhem" Thompson, šef osiguranja Damageplana, pokušao se fizički obračunati s Galeom i svladati ga. Napadač ga je ubio. Dvadesettrogodišnji obožavatelj Nathan Bray pokušavao je pomoći Dimebagu i Thompsonu te je također ubijen. Treća žrtva bio je 29-godišnji zaposlenik kluba Erin Halk, koji je prema svjedočanstvima pokušao razoružati Galea dok je napadač ponovno punio oružje.

Uz četvoricu ubijenih, još su tri osobe ranjene.

Među njima su bili Damageplanov tour manager Chris Paluska i dugogodišnji tehničar bubnjeva John Kat Brooks. Gale je u završnim trenucima napada Brooksa držao kao taoca.

Masakr je zaustavio policajac James Niggemeyer, koji je u klub ušao kroz stražnji ulaz noseći policijsku sačmaricu. Pred njim je bila iznimno opasna situacija: Gale je držao oružje uz taoca.

Policajac je uspio doći u položaj iz kojeg je imao čist hitac te je jednom pucao i usmrtio Galea, čime je zaustavio napad. Niggemeyer se godinama poslije prisjetio trenutka u kojem je vidio kako napadač prislanja pištolj uz glavu taoca i odlučio pucati.

Dimebag Darrell - 1 Foto: Profimedia

Od početka pucnjave do njezina završetka prošlo je svega nekoliko minuta, međutim posljedice te večeri trajale su desetljećima. Niggemeyer je i sam nakon događaja živio s posttraumatskim stresnim poremećajem, a u srpnju 2026. objavljeno je da dio svoje kolekcije glazbenih memorabilija stavlja na aukciju kako bi prikupio sredstva za programe pomoći policajcima, bolničarima i drugim pripadnicima hitnih službi koji se bore s PTSD-om.

Dimebagova smrt izazvala je šok daleko izvan krugova Panterinih obožavatelja. Na njegovu javnom ispraćaju pojavili su se brojni glazbenici, među kojima Eddie Van Halen, Zakk Wylde, Corey Taylor i Jerry Cantrell.

Posebno je simbolična bila povezanost s Van Halenom, jednim od Dimebagovih najvećih gitarističkih uzora.

Damageplan nakon tragedije više nije nastavio djelovati. Vinnie Paul kasnije se vratio glazbi kao član Hellyeaha, no nikada nije obnovio Panteru s Anselmom. Preminuo je 2018. godine u dobi od 54 godine.

Dimebag Darrell - 2 Foto: Afp

Panterino ime ipak se ponovno pojavilo na pozornicama 2022. godine. Phil Anselmo i Rex Brown krenuli su na turneje uz gitarista Zakka Wyldea i bubnjara Charlieja Benantea, odajući pritom počast pokojnoj braći Abbott. Međutim, mnogi fanovi i danas upiru prstom u Anselma da je utjecao na Galea zahvaljujući jednom intervjuu u kojem je rekao da Dimebag zaslužuje biti teško pretučen. On će se kasnije godinama braniti kako izjava nije bila ozbiljna te izražavao nezadovoljstvo načinom na koji ju je časopis istaknuo.

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Dimebagov status u međuvremenu je samo rastao. Godine 2025. posthumno je uvršten u Metal Hall of Fame, gdje ga opisuju kao gitarista čiji su riffovi, solaže i specifičan stil pomogli oblikovati groove metal devedesetih.

A Alrosa Villa? Klub je još godinama nakon tragedije nastavio postojati. Otvoren je još 1974. godine i desetljećima je bio jedno od poznatih mjesta rock i metal scene Columbusa.

Do kraja 2019. nekretnina je ponuđena na prodaju za 1,295 milijuna dolara. Objekt se nalazio na zemljištu površine oko 7,2 hektara, a uključivao je pozornicu, plesni podij, dva bara i garderobu.

Konačna odluka o njegovoj sudbini stigla je 2021. Gradsko vijeće Columbusa odobrilo je projekt kojim je na lokaciji Alrosa Ville predviđena gradnja kompleksa sa 180 stambenih jedinica, uz obvezu da se ondje desetljećima osigurava pristupačno stanovanje. Klub je tada već nekoliko godina bio zatvoren, nakon čega je službeno srušen.

Alrosa Villa - 2 Foto: Afp

Alrosa Villa - 1 Foto: Afp

Tako je nestalo mjesto na kojem se dogodila jedna od najmračnijih epizoda u povijesti metal glazbe.

No više od dva desetljeća nakon ubojstva, Dimebag Darrell ostao je jedna od najprepoznatljivijih figura žanra. Njegove solaže i riffovi na pjesmama poput "Walk", "Cowboys from Hell" i "Cemetery Gates" i dalje su dio metal kanona, dok tragedija iz Alrosa Ville ostaje i bolni podsjetnik na četvoricu ljudi koji su te večeri izgubili život – Darrell Abbott, Jeffrey Thompson, Nathan Bray i Erin Halk.

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