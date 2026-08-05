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Ronaldo pokazao svoju nevjerojatnu kolekciju automobila, priznao je da je prestao brojati koliko ih ima!

Piše E. G., Danas @ 06:03 Zanimljivosti komentari
Cristiano Ronaldo - 3 Cristiano Ronaldo - 3 Foto: Instagram

Cristiano Ronaldo pokazao je dio svoje luksuzne kolekcije automobila vrijedne desetke milijuna eura te priznao da više ni sam ne zna koliko ih posjeduje.

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