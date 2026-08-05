Ronaldo pokazao svoju nevjerojatnu kolekciju automobila, priznao je da je prestao brojati koliko ih ima!

Cristiano Ronaldo pokazao je dio svoje luksuzne kolekcije automobila vrijedne desetke milijuna eura te priznao da više ni sam ne zna koliko ih posjeduje.

Cristiano Ronaldo ponovno je oduševio, ali ovoga puta nije riječ o nogometnim potezima. Portugalska zvijezda na društvenim je mrežama pokazala dio svoje impresivne kolekcije automobila, a prizori iz njegove privatne garaže brzo su obišli svijet.

Jedan od najboljih nogometaša svih vremena je uz niz fotografija kratko napisao samo: "Moje igračke", no vrijednost vozila iza njega procjenjuje se na desetke milijuna eura.

Cristiano Ronaldo - 2 Foto: Instagram

Na fotografijama se mogu vidjeti neka od najpoželjnijih vozila na svijetu. Među njima su Ferrari Purosangue, Ferrari 599 GTO, ekskluzivni Ferrari Daytona SP3 te rijetki Ferrari Monza SP1, čija se vrijednost na aukcijama penje na više od dva milijuna eura. Posebnu pažnju privukla su i dva Bugattija – Veyron te iznimno rijedak Centodieci, model proizveden u svega deset primjeraka koji se smatra jednim od najskupljih automobila na svijetu.

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Ronaldo je pokazao i svoj McLaren Speedtail te Mercedes-AMG One, hiperautomobil inspiriran bolidima Formule 1, a riječ je tek o dijelu njegove kolekcije. Portugalski nogometaš tijekom godina prikupio je i brojne druge luksuzne modele, među kojima su Lamborghini Aventador, Bentley Flying Spur, Bentley Continental GT, Aston Martin DBS Superleggera, Mercedes G-Wagon Brabus, Lamborghini Urus te čak tri Rolls-Roycea.

Cristiano Ronaldo - 2 Foto: Instagram

Automobili Cristiana Ronalda - 2 Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

U razgovoru s Piersom Morganom prošle je godine priznao da više ni sam nije siguran koliko automobila posjeduje.

"Kad bih morao pogađati, rekao bih da ih imam 40 ili 41. Iskreno, ni sam ne znam. Obožavam Bugattije, oni su posebna vrsta automobila", rekao je Ronaldo.

Otkrio je i da je jedan od svojih najskupljih automobila, Bugatti Tourbillon, kupio prije svega kao investiciju, a ne isključivo iz ljubavi prema vožnji. Upravo je ulaganje u rijetke i limitirane modele jedan od razloga zbog kojih njegova garaža danas slovi za jednu od najvrjednijih među sportašima.

Automobili Cristiana Ronalda - 1 Foto: Stephen Crawshaw / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Automobili Cristiana Ronalda - 3 Foto: FARRELL/CRAWSHAW / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Iako raspolaže voznim parkom o kakvom većina može samo sanjati, Ronaldo je priznao da zbog gustog prometa u Saudijskoj Arabiji rijetko sjeda za upravljač. Većinu vremena provodi kao putnik, dok njegove luksuzne jurilice uglavnom ostaju sigurno parkirane u garaži.

Fotografije su u samo nekoliko sati prikupile milijune lajkova, a obožavatelje je posebno fascinirala činjenica da je Portugalac pokazao tek dio svoje kolekcije. S obzirom na to da je i sam priznao kako je izgubio računicu koliko automobila posjeduje, mnogi vjeruju da se iza zatvorenih vrata njegove garaže kriju još brojni automobilski dragulji koje javnost dosad nije imala priliku vidjeti.

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