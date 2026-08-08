Tko je ovdje majka, a tko kći? Ekipa s Instagrama u nevjerici zbog 72-godišnje ljepotice

Christie Brinkley oduševila je mladolikim izgledom u 73. godini, a neki su pratitelji priznali da su je na novim fotografijama zamijenili za njezinu 28-godišnju kćer Sailor.

Legendarna manekenka Christie Brinkley često izaziva reakcije svojim mladolikim izgledom, a ni ovoga puta to nije bilo iznimka.

Nakon što je na Instagramu objavila nove fotografije, dio pratitelja na prvi je pogled pomislio da gledaju njezinu 28-godišnju kćer Sailor Brinkley-Cook, koja je od slavne majke mlađa više od četiri desetljeća.

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Christie Brinkley i Sailor Brinkley-Cook - 1 Foto: Profimedia

Christie Brinkley i Sailor Brinkley-Cook - 5 Foto: Profimedia

Brinkley (72), jedna od najvećih manekenskih zvijezda osamdesetih, pozirala je ispred retro crvenog kamioneta Ford F-100. Odjenula je tamnoplavi top sa zvonolikim rukavima koji joj je otkrivao jedno rame te kratke hlače ukrašene srebrnim gumbima, a cijelo izdanje upotpunila je modnim dodacima u bež tonovima.

Fotografije su izazvale brojne komplimente među njezinih 1,7 milijuna pratitelja.

"Na trenutak sam pomislio da si ti tvoja kći!", "O, Bože, mislila sam da je ovo tvoja kći!", "Molim te, dragi Bože, dopusti mi da starim kao Christie Brinkley", pisali su joj u komentarima.

Na majčino izdanje reagirala je i sama Sailor, koja se također bavi modelingom. Nije bila pretjerano rječita, već je ispod fotografija jednostavno napisala: „Hot.“

Christie Brinkley i Sailor Brinkley-Cook - 2 Foto: Profimedia

Christie Brinkley i Sailor Brinkley-Cook - 3 Foto: Profimedia

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Sailor je najmlađe Christieino dijete, a dobila ju je u braku s arhitektom Peterom Cookom. Manekenka ima i 40-godišnju kćer Alexu Ray Joel, koju je dobila s glazbenikom Billyjem Joelom, te 31-godišnjeg sina Jacka Brinkley-Cooka.

Christie, koja već desetljećima privlači pozornost mladolikim izgledom, nedavno je progovorila i o svojem odnosu prema starenju. Tvrdi kako joj godine nisu donijele opterećenje, već upravo suprotno – osjećaj slobode.

Christie Brinkley i Sailor Brinkley-Cook - 4 Foto: Profimedia

Christie Brinkley - 2 Foto: Instagram

Christie Brinkley (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

"Mislim da s godinama postajete slobodniji. Radite što želite i kada želite. Mislim da s godinama dolazi sloboda koja je zaista prekrasna. Više vas zapravo nije briga što netko misli o vašoj odjeći", rekla je za Social Life Magazine te dodala: "Znate što volite. Znate što ne volite. I više nemate osjećaj da morate trpjeti stvari koje vam se ne sviđaju."

Brinkley je otvoreno govorila i o estetskim tretmanima. Priznala je da je dva puta koristila botoks na čelu te da se podvrgavala laserskim tretmanima, dok prema navodima stranih medija jednom godišnje koristi filere na području oko usana.

A 72-godišnja zvijezda ne planira ni profesionalno usporiti. Uz vođenje vlastite modne kompanije Tower Hill, uskoro će se ponovno pojaviti pred kamerama u obiteljskoj komediji "American Summer". Sudeći prema reakcijama na njezine najnovije fotografije, međutim, ovoga je puta u drugi plan palo sve osim pitanja koje je zbunilo brojne pratitelje – gledaju li Christie ili njezinu 44 godine mlađu kćer.

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