Jedan od najpoznatijih svjetskih parova stigao na Jadran, ovakve reakcije vjerojatno nisu očekivali

Katy Perry i Justin Trudeau stigli su u Crnu Goru, no reakcije koje je njihov dolazak izazvao među lokalnim stanovništvom vjerojatno nisu očekivali.

Katy Perry i bivši kanadski premijer Justin Trudeau nastavili su svoje europsko putovanje dolaskom u Crnu Goru. Nakon boravka u francuskom Saint-Tropezu poznati par viđen je tijekom šetnje Kotorom, no njihov dolazak, čini se, među lokalnim stanovništvom nije izazvao pretjerano uzbuđenje, navodi Slobodna Dalmacija.

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Snimka njihova obilaska grada ubrzo je završila na društvenim mrežama, a objavila ju je popularna stranica Podgorički vremeplov. Perry je tijekom šetnje pokušala sakriti identitet pa je dio lica prekrila maramom, a nosila je i sunčane naočale. Ipak, komentari koji su se pojavili ispod snimke sugeriraju da mnogi smatraju kako joj takve mjere opreza uopće nisu bile potrebne.

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Katy Perry i Justin Trudeau - 3 Foto: Photo One/NDP / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Nema se što skrivati, ionako je nitko ne bi prepoznao", "Evo, odmah trčim da ih vidim", "Da prođu goli, nitko ih ne bi primijetio", "Ne zna se čije su papuče ljepše" i "Naš narod je najbolji, baš ga briga za slavne", samo su neke od reakcija korisnika društvenih mreža.

Katy Perry i Justin Trudeau - 2 Foto: Photo One/NDP / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Neki su cijelu situaciju pretvorili u šalu pa se pojavila i usporedba: "Ovo je kao da Jelena Karleuša i Aleksandar Vučić prošeću Torontom", dok su drugi zaključili da se Perry i Trudeau "ponašaju kao da su Novak Đoković".

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Katty Perry i Justin Trudeau - 1 Foto: Profimedia

O njihovoj se romansi počelo govoriti u srpnju 2025. godine, nakon što su Katy i Justin zajedno primijećeni na večeri u Montrealu. Nekoliko mjeseci kasnije prestali su skrivati odnos te su vezu potvrdili zajedničkom objavom na društvenim mrežama. Otad ih se sve češće može vidjeti zajedno i na javnim događanjima.

Katty Perry, Justin Trudeau Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Prije veze s Trudeauom Perry je bila dugogodišnja zaručnica glumca Orlanda Blooma. Njihova je ljubavna priča u međuvremenu završila, dok iza bivšeg kanadskog premijera stoji brak sa Sophie Grégoire Trudeau. Njih dvoje razveli su se 2023. nakon 18 godina braka.

Katy Perry i Orlando Bloom Foto: Afp

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